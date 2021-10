Busca Guanajuato que Federación permita vacunar a quienes cumplan 18 años en 2021

León, Guanajuato.- Busca Salud Estatal aliarse con la Sedena para que la Federación deje vacunarse a los que cumplen 18 años este 2021.

Al respecto, ayer en Abasolo el secretario se reunió con el general de la zona militar del Estado, Sergio Ángel García para exponer la necesidad de aplicar también la dosis a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en los que resta del 2021.

No hay flexibilidad para que los vacunen, no hay criterio y es porque la plataforma de registro no acepta personas que no hayan cumplido 18 al momento, incluso hablamos a la Ciudad de México con quien coordina estas acciones y no tienen flexibilidad", subrayó.