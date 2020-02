Alertarán a guanajuatenses indocumentados por redadas de Trump

León.- Desde Guanajuato alertarán a los migrantes en Estados Unidos, luego de que el gobierno del Presidente Donald Trump enviara agentes de élite a las ciudades santuario, donde habitan la mayoría de los mexicanos indocumentados.

El secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, detalló que los agentes van directo a las grandes ciudades santuario como lo son: Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago y entre otras, y afirmó que la preocupación es que se realicen detenciones hostiles o arbitrarias.

Esperábamos que el Presidente Trump no continuaría estas medidas, sin embargo, sus promesas de campaña, aunque no las cumplió todas, sí ha tenido redadas masivas y ha causado gran temor en nuestra gente”, comentó.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Agregó que los paisanos sí han tomado medidas de seguridad como salir poco de sus hogares y estar atentos a los movimientos de los agentes de seguridad camino a sus respectivos trabajos; sin embargo, la Secretaría del Migrante implementará protocolos de alerta y aviso para quienes aún no estén informados de la situación.

Estamos promoviendo una serie de instrucciones que incluyen el no abrir la puerta a ninguna persona, excepto si muestran que tienen una orden, de que no contesten ninguna pregunta, tienen el derecho constitucional de no tener que contestar preguntas”, aseguró.