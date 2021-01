Arremete Alcalde contra AMLO por declaraciones sobre Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- “México no va a cambiar por la ineptitud de López Obrador, va a cambiar por el esfuerzo y trabajo de cada mexicano, independientemente de su forma de pensar”, señaló el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, tras las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que en Guanajuato existe descomposición social porque se permitió la convivencia entre las autoridades y los miembros de la delincuencia.

En su conferencia mañanera, López Obrador indicó que en Guanajuato se abandonó el bienestar de la gente, se permitió la creación de grupos delincuenciales y es una de las entidades con más violencia, que opacan el crecimiento económico de la entidad, que ha apostado más por la privatización que por su gente.

Durante la transmisión de la entrega del distintivo 3 mil de Marca Guanajuato, un evento privado realizado en el Inforum Irapuato, el Alcalde señaló que ven con tristeza como desde el Gobierno Federal no se tiene la visión de un Guanajuato desarrollado, y en cambio, se tiene una visión de repartir culpas.

“En Guanajuato no andamos viendo para el pasado, no andamos endosando responsabilidades, asumimos la responsabilidad de trabajar por México, por Guanajuato y por Irapuato (...) se tiene la visión de repartir culpas y no reconocer que han sido inútiles e ineptos para lograr el desarrollo de este país”, enfatizó.