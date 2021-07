'Todo lo que el PAN me acusa es falso' dice Mauricio Trejo

Guanajuato.- Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal electo de San Miguel de Allende, afirmó que toda la fundamentación del equipo de Luis Alberto Villarreal para impugnar su triunfo está basada en falsificaciones de información e incluso falsificación de fes notariales.

Sostuvo que es “totalmente falso” que haya gastado en su campaña 2 millones 354 mil 633 pesos, con lo cual habría rebasado el tope de gastos marcado por el IEEG, como acusaron los panistas.

En entrevista con AM, aseguró que hay dos actas notariales ilegales y falsas, elaboradas por el notario público Manuel García, quien dio fe de que se llevaron a cabo dos eventos a la misma hora y en el mismo lugar, lo cual es materialmente imposible.

LEE TAMBIÉN: 'Les duele Guanajuato', dice Román Cifuentes dirigente del PAN

Sobre estas fes notariales, que aseguró son falsas, anunció que esta misma semana le dio aviso al INE y esta misma semana pondrán denuncias penales contra ese notario “que por arte de magia estuvo en diferentes lugares, a la misma hora”.

Sobre la acusación del PAN de que hubo 23 eventos no reportados, el priísta afirmó: “No hay ningún evento que no se haya reportado al INE, todos los documentos o muchos de los documentos que ellos traen, la base que ellos traen para la impugnación es hecha de manera mañosa y tramposa”.

Respecto a la acusación de que tuvo un gasto de campaña de 2 millones 354 mil 633 pesos, explicó que sus videos en facebook, a pesar de que el PAN acusa que tienen una producción de cientos de miles de pesos, el 90% de sus publicaciones son selfies. “Tenemos varios videos de selfies que de manera mañosa están como producción, el 90% de los videos que presentaron fueron de 35 o 40 mil pesos. Es otra acción mañosa y tramposa con la que los Villarreal siempre se han conducido”.

'Una mentira porque perdieron'

Sobre la versión de que rebasó el tope de gastos de campaña con 990 mil pesos, Trejo Pureco la calificó como: “una mentira más para tratar de enturbiar una elección cuando los que pensaba que eran franquiciatarios de San Miguel de Allende perdieron”.

Insistió en que todos los gastos de su campaña se han reportado al INE.

Te puede interesar: Rescatan a mujer de 70 años secuestrada y detienen a 5 personas en SMA

Respecto al señalamiento de que tenía como tope de gastos de campaña 1 millón 363 mil 822 pesos y sólo gastó poco más de 400 mil pesos, lo que lo quiere decir que de la diferencia no quiso explicar su origen, explicó:

“Nosotros hicimos una campaña 100% de tierra, caminando con la gente y sobre todo, después de una pandemia, nosotros decidimos no hacer una campaña de muchos gastos porque sería una majadería cuando hay gente que perdió su empleo.

“Lo que nosotros le reportamos al INE es lo que es, es lo que se hizo. Lo que no logran entender, quienes sí sobrepasaron los topes de gastos de campaña en sus actos y entregando calentadores solares, no pueden entender cómo se puede ganar una elección de manera diferente”, manifestó.

Refirió que el INE, que es el encargado de la supervisión de los gastos de campaña, tiene ya todas las contestaciones y todas los reportes de su campaña, ya les hizo todos los requerimientos y ya le contestó, porque es el único al que le corresponde fiscalizar.

“La fundamentación de la impugnación del PAN en San Miguel de Allende está basada en la ilegalidad y falsedades”, insistió.

Además: El PAN denuncia gastos de más en campaña de Mauricio Trejo Pureco

'Se hartan de la familia Villarreal'

El presidente municipal electo de San Miguel de Allende afirmó que más del 60% de los sanmiguelenses no votaron por Acción Nacional y a través de falsedades está queriendo enturbiar el proceso.

Destacó que por primera vez en la historia de ese municipio, el PAN tuvo menos de 20 mil votos. “Esto es un hartazgo para la familia Villarreal. Hay muchos intereses sobre todo inmobiliarios. Ha de tener muchos reclamos de esos intereses y por eso hacen esto.

No se debe más que a una presión que quieren imponer al Tribunal, pero yo no creo que el tribunal se deje impresionar”, comentó.

Interrogado sobre si tiene temor de que le anulen la elección o que proceda la denuncia que presentará el PAN en su contra, aseguró: “Yo no tengo ningún temor, yo he sido empresario toda la vida, y más bien no les vaya a salir el tiro por la culata, todo mundo sabe del enriquecimiento de los Villarreal”.

Advirtió que él también interpondrá su denuncia ante la FGR para que Luis Alberto Villarreal explique el derroche de su campaña.