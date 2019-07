León.- El doctor Jesús Héctor Carlos Granados, coordinador del turno nocturno de la clínica del IMSS T58 fue asesinado frente a su familia por dos hombres que sabían que había retirado dinero de un banco.

Eran cuatro criminales, dos sometieron a la víctima y a su esposa mientras los otros dos esperaban en un vehículo. El crimen sucedió dentro de una boutique ubicada en Paseo del Moral casi con el bulevar Campestre en la colonia Jardines del Moral.

Jesús Héctor, de 59 años, acudió junto a su esposa y dos hijos, a la sucursal Bancomer de Plaza Mayor. Ahí hizo un movimiento bancario, recibió el efectivo y lo guardó en una mochila pequeña que colgó sobre su hombro.

La familia volvió a la camioneta Frontier color naranja, Jesús Héctor salió del estacionamiento de Plaza Mayor y condujo por el bulevar Juan Alonso de Torres con dirección a Campestre.

Dio vuelta a su izquierda sobre el bulevar Campestre sin darse cuenta que era seguido por cuatro hombres que viajaban en un auto Golf de cuatro puertas, color verde y sin placas.

Héctor condujo hasta una pequeña plaza y se estacionó frente a una boutique. Enseguida bajaron sus hijos, su esposa y al final él. Cuando caminaban hacia la parte de atrás de su camioneta, dos hombres se les acercaron.

Los delincuentes estaban armados, uno de complexión robusta, alto, con bigote, que vestía un pantalón de mezclilla azul claro, camisa negra con mangas al codo en color negro y una gorra verde.

El hombre se acercó a Jesús Héctor y lo amenazó con un arma corta y le exigió el dinero. La víctima corrió hacia la boutique para refugiarse; entró al establecimiento pero no fue suficiente. El ladrón lo siguió y cortó cartucho desde la puerta de la tienda.

El asaltante entró a la boutique mientras que el médico trataba de impedir que le arrebatara la pequeña mochila con el dinero. Su esposa y sus hijos observaban todo a unos metros.

Adentro forcejearon, Jesús Héctor cayó al piso y con su pecho intentó cubrir la mochila. El asaltante le disparó en la espalda y tomó el botín.

Enseguida, salió corriendo y junto a su cómplice que vigilaba a la esposa e hijos, subió al auto verde. La banda huyó sobre Paseo del Moral en dirección a la avenida Guanajuato.

Me retorné y me fui atrás de ellos, pero por el Templo de San Juan los perdí. Lo que me consterna es que vas a banco, al señor lo venían siguiendo, yo vi que ya lo venían siguiendo”, dijo un testigo.