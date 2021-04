COVID: Calculan que casi la mitad de los guanajuatenses podrían haberse contagiado

León, Guanajuato.- De acuerdo a un reporte de la Universidad de Washington, casi la mitad de la población de Guanajuato podría haberse contagiado de COVID en este punto de la pandemia.

El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) calcula que al corte de abril entre el 41 y el 49% de la población en Guanajuato ya se habría contagiado en algún momento del nuevo coronavirus.

En Guanajuato hay 6 millones 166 mil 934 personas, de acuerdo al INEGI. Por lo que según los expertos de la Universidad de Washington, alrededor de tres millones 50 mil personas ya han contraído el virus SARS-CoV-2.

Las estimaciones del IHME no son exactas, se basan en modelos matemáticos y un análisis de las cifras oficiales de cada país. Esta institución cuantifica tanto a las personas que no se realizaron una prueba como a las que sí se sometieron al test para detectar el COVID.

¿Y el resto del país?

El IHME estima que la Ciudad de México es la entidad en donde más porcentaje de su población se ha contagiado de COVID-19. La institución calcula que más del 70% de los ciudadanos de la CDMX se han contagiado.

En marzo del presente año, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, estimó que el 50% de los mexicanos ya serían inmunes a la enfermedad, debido a que ya se han contagiado.

"Es probable que ahorita tengamos 45 o 50 por ciento de la población mexicana inmune. En términos teóricos solo nos falta un 25 por ciento para lograr inmunidad. Obviamente no podemos seleccionar a los que ya tuvimos y a los que no han tenido COVID y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría cuando lleguemos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión”, dijo el funcionario federal el 18 de marzo.

En su última actualización, el IHME también advirtió que para julio podría haber una nueva ola de contagios en el estado de Guanajuato.

MCMH