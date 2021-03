COVID Celaya: mejora cooperación para usar cubrebocas

Celaya, Guanajuato.- La Policía Municipal de Celaya no ha detenido a ninguna persona por no usar el cubrebocas en la vía pública.

A dos meses de que entraran en vigor las sanciones, no se ha llegado a la necesidad de arrestar a ninguna persona, aseguró el director de la Policía Municipal, Luis Enrique Chabolla Mosqueda.

El 28 de diciembre pasado entró en vigor la modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno, que incluye llamadas de atención, multas de hasta mil 300 pesos y arrestos por hasta 24 horas a las personas que no utilizaran el cubrebocas en la vía pública del municipio.

El director de la Policía Municipal explicó que hay grupos de policías, integrados por cinco elementos, quienes realizan las labores de vigilancia en la zona centro y las periferias, y hasta el momento han entregado 600 cubrebocas.

“Ellos están dotados de cubrebocas, consiste en ver a las personas que no traen cubrebocas y los que lo traen mal puesto, hacerles una llamada preventiva de que lo usen, en determinado momento que no cuenten con ello se les proporciona para que lo usen, se va haciendo un registro, el que sea reiterativo o no lo use se hace una remisión aquí a Pípila”, señaló.