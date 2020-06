Celayense denuncia intento de violación; llama a evitar normalizar violencia

Celaya.- Una joven hizo público, a través de un video, el ser víctima de un intento de violación y tentativa de homicidio el fin de semana pasado en Celaya.

Quiero dar luz a una situación muy real que estamos viviendo en Celaya y es una situación en la que están violentando mujeres, las torturan y las matan”; asegura la joven en un video publicado en YouTube y que se ha hecho viral a nivel nacional en los últimos días.

En entrevista con AM, la joven celayense pidió que no se publicara su nombre ni el lugar en donde ocurrieron los hechos por su seguridad, pero explicó que el intento de violación y las agresiones fueron por parte de un hombre que no conocía y ocurrieron en un lote baldío. las primeras horas del domingo pasado.

Un desconocido intentó violarme, no accedí, me asaltó y me golpeó con todas sus fuerzas y una vez que terminó de patearme y golpearme, tomó una roca y la tiró sobre mi cabeza y se fue, creo que pensó que eso me iba a matar”, narró en su video.

La joven explicó en entrevista que ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y que dio a conocer su caso para concientizar a las autoridades y a la sociedad en general y así evitar normalizar o justificar la violencia en Celaya.

Mucha gente piensa que lo que quiero es volverme famosa, lo que quería y lo que aún busco es dar luz a una situación pública muy real. Los sobrevivientes tenemos voz y aunque tengamos miedo vamos a salir con esta cara a la calle, yo estoy aterrada”, comentó.

Las lesiones cometidas por el hombre le provocaron una fuerte contusión cerebral, una lesión en su ojo izquierdo, además de varias lesiones en su cuerpo.

No quiero que sea una cuestión únicamente de género, creo que todos vivimos violencia pero es verdad que somos (las mujeres) más vulnerables por varias situaciones”, señaló.

Vendada de su ojo, “Rena Nungaray” como es conocida en internet, relata en su video tener una amiga que lleva un mes desaparecida por lo que señaló que es un “intento desesperado” por volver viral la situación de violencia que se vive en el municipio.

No tienen idea de la furia y la rabia con la que me golpeó el vato y lo hizo con sus puños y pies, ya denuncié, pero estoy en un pueblo en el que no se hace nada (…), no sé ni cómo estoy viva para contarlo, pero si estoy viva quiero que sirva de algo”, aseguró.

La joven afirmó en entrevista que tras la publicación de su video en redes sociales ha sido víctima de violencia digital y varias personas le pidieron que hiciera público su caso, sin embargo tras su difusión provocó que avanzaran las investigaciones para dar con el paradero del agresor.

Mucha gente me ha pedido que no haga de esto un problema más grande (…), solo necesito que se escuche mi voz (…), se los juro que de milagro estoy viva.