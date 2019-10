Deben a mil maestros hasta dos meses de sueldo

León.- Profesores de nuevo ingreso o que fueron asignados a sus plazas definitivas, tienen más de dos meses sin cobrar.

Los afectados han anunciado que el próximo viernes se van a manifestar para buscar que las autoridades educativas les den una respuesta.

AM conoció el testimonio de docentes de León, San Miguel de Allende, Salvatierra, Irapuato y Moroleón, ellos mismos aseguran que hay afectados por la falta de pago en todo el estado y urgen a las autoridades a que den una respuesta sobre cuándo se resolverá la situación.

Todos ellos continúan trabajando de forma normal pero no han tenido ingresos desde el pasado 16 de agosto que se incorporaron al ciclo escolar en sus plazas como profesores de nuevo ingreso o por cambio de plaza de adscripción.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que realiza las gestiones necesarias ante la SEP para agilizar el cumplimento de pago retroactivo a docentes de nuevo ingreso y ascensos en cumplimiento con lineamientos, criterios y disposiciones administrativas.

Somos bastantes, yo soy de preescolar, entré a trabajar el 16 de agosto, hoy es 15, ya son dos meses que no nos han pagado, de preescolar ahorita somos un grupo de 200 maestras que no nos han pagado”, aseguró Guadalupe Godínez, de León.

Las docentes que han convocado a la manifestación aseguran que hay por lo menos mil afectados.

La mayoría de los docentes aseguran que han tenido que recurrir a solicitar préstamos bancarios, en cajas populares, o con amigos y familia debido a que tienen que seguir trabajando, además de trasladarse a los planteles en los que están asignados. Algunos en la zona urbana, otros en comunidades rurales alejadas de sus ciudades de residencia.

Aunque se habla de afectados en preescolar, primaria y secundaria, también hay maestros de educación especial, como Alejandra Leónides, recientemente nombrada en su plaza en Guanajuato, aunque vive en León.

Tuvo que cambiar de residencia y ahora tiene problemas para pagar renta, servicios, alimentación y traslado. Para salir adelante da clases de regulación por la tardes y ha buscado trabajo por las tardes pero no ha encontrado.

Trabajo en una USAE en Guanajuato y pues desde el principio que me asignaron me presenté en mi centro de trabajo, yo soy de León, mi plaza me tocó aquí en Guanajuato, entonces me tuve que venir aquí a Guanajuato”.