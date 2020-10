Denuncian ciclistas aumento de asaltos armados en León

León, Guanajuato.- En León, grupos de ciclistas exigen a las autoridades combatir los robos y asaltos contra ellos, pues aseguran que son cada vez más los hechos violentos en los que han sido víctimas.

Una de las bicicletas robadas en León. Foto: Cortesía

Los bulevares Morelos, Juan Alonso de Torres, Vicente Valtierra, La Luz, así como los caminos a Alfaro y Duarte, son algunas de las vialidades por las que transitan decenas de leoneses en bicicleta para hacer deporte o dirigirse a sus trabajos.

Sin embargo, los ciclistas dijeron sentirse inseguros, debido a que los asaltantes ya saben a qué horas circulan por esas zonas.

Además, afirmaron que no cuentan con el apoyo de la Policía Municipal, pues cuando los oficiales acuden a un reporte de robo éstos sólo se burlan.

“Otras veces ni nos responden en el 911, me dejan muy claro que es muy valiosa mi llamada”, platicó César, quien fue víctima de un asalto en la zona de Maravillas.

Los grupos de ciclistas, como el denominado León en Bicicleta, han registrado de cinco a 10 robos o asaltos diarios contra ellos, aunque la cifra podría ser mayor.

Incluso han dado con los alias de algunos de los asaltantes, pero la autoridad poco les ha ayudado.

Los afectados detallaron que sus unidades cuestan entre cuatro mil y 90 mil pesos, ya que son bicicletas de montaña, enduro o para practicar cross country.

Lo golpean con bastón

El pasado martes 6 de octubre, César D. salió de su casa como todos los días para entrenar en su bicicleta.

Con un bastón retráctil, dos hombres golpearon a César en las piernas para despojarlo de su bicicleta y otras de sus pertenencias. Foto: Cortesía

César iba circulando por la ciclovía del libramiento José María Morelos cuando fue interceptado por dos hombres, uno de 1.70 metros de estatura, complexión robusta, tez morena y de aproximadamente 40 años; el otro delgado, al parecer menor de 17 años.

Cuando César acomodaba su mochila, el hombre mayor lo golpeó con un bastón retráctil.

“Salen de repente, uno salió corriendo para tumbarme con todo y bicicleta y como no me caí sacó un bastón retráctil de los que usan los polis y me lanzó un golpe a la cabeza, ahí puse el antebrazo, mientras el segundo aprovechó para quitarme la bicicleta.

“El del bastón me pedía la mochila, le dije que sí, sólo que me dejara sacar mis llaves, pero me dio otros dos bastonazos, uno en la pierna y el otro en el chamorro; el que se fue con la bicicleta le gritó: ‘vámonos, ya déjalo’. Pero detrás de mí se acercaron dos albañiles que iban en bici y me subieron para seguirlos”, platicó.

Pero no los alcanzaron, por lo que después la víctima llamó al 911, sin embargo, no le respondieron.

Disparan para asustar

El 21 de junio de 2019, Jesús P. fue despojado de su bicicleta Specialized S-Works color negro y de su celular.

Esto fue en el antiguo camino a San Felipe, en el camino de terracería, subiendo la pendiente y pasando las casas.

Él y su acompañante fueron asaltados por dos hombres en motocicleta, que a punta de pistola les exigieron sus pertenencias y luego detonaron las armas para causarles temor.

Afortunadamente, no hubo lesionados, pero tampoco las víctimas pudieron recuperar sus bicicletas.

A mí trataron de robarme mi bicicleta en Brisas del Lago, al no poderla bajar del rack me cristalearon la camioneta y robaron todas nuestras pertenencias", contó Enrique M.

La amagan con machete

Otra zona de la ciudad en la que los ciclistas han sido víctimas de asaltos, es cerca de Punta del Este.

Gissela iba con un amigo en sus bicicletas y al pasar la subida, un hombre la jaló de la mochila y le gritó que se bajara.

El ladrón llevaba un machete, pero Gissela intentó zafarse para huir, aún así fue despojada de su unidad.