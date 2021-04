Tras 3 meses desaparecido, Pedro al fin vuelve a abrazar a su madre

Salamanca, Guanajuato.- Tras tres meses de estar perdido, el salmantino Pedro Mosqueda regresó con su familia este lunes, luego de ser localizado el fin de semana en Durango, con vida.

El pasado domingo, la Fiscalía del Estado de Guanajuato dio a conocer que fue encontrado con vida Pedro Mendoza, de 49 años de edad, en Durango, luego de ser reportado desaparecido desde enero.

Pedro Mosqueda salió de su casa el 15 de enero de este año con un compañero trailero a dejar mercancía y el 21 de enero su familia presentó la denuncia de su desaparición.

Tras ver sus fotos en redes sociales, la hermana y madre de Pedro pudieron reunirse con él en Durango. Foto: cortesía

Lo encuentran en Durango

Este sábado, alrededor de las 10:00 de la mañana, Pedro se reencontró con su madre y su hermana en la población de Vicente Guerrero, al sureste del estado.

Y este lunes al fin pudo volver a su casa en Salamanca, con el resto de su familia.

Somos traileros y por irse de aquel lado de los desiertos se queda uno por ahí. Entre tanta montaña ¿cómo se va a regresar uno? Yo lloraba porque no tenía cómo regresarme y mi mamá no sabía en qué lugar me encontraba yo”, contó Pedro.

“Trabajamos en una línea de trailers de Valtierrilla y nos mandan a Veracruz a llevar viajes de parafina y chapopote; nosotros nos quedamos en trailers a la orilla de la carretera y todo el tiempo que estuve perdido en Durango sobreviví de pedir limosna o ir a las tiendas departamentales a pedir ayuda. Como no me sé los números de teléfono me fue difícil comunicarme”, agregó.

“Los policías me pedían una identificación para que yo pudiera comprobar que era de Guanajuato y como no tengo ninguna no pude comprobarlo. Me desesperaba porque pasaban los días y los compañeros de los trailers no pueden subir a personas ajenas porque hay un incremento en los robos a traileros”, compartió.

Logró volver a casa gracias a Internet

Pedro Mosqueda compartió que gracias a la ayuda de unas personas que conoció en Durango que publicaron sus datos en las redes logró volver a casa.

Por ayuda de unas personas en una talachera que publicaron mis datos y fotografías en Internet llegó a mi familia y mi hermana me reconoció”, expresó Pedro Mosqueda.

La integrante del Colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia, detalló que con el regreso de Pedro Mosqueda ya han sido cinco los salmantinos que han sido traídos con vida de regreso con sus familias.

MCMH