Guanajuato, Guanajuato.-Familiares de desaparecidos en Guanajuato en manifestación exigen que no se les reprima y se les detenga en su labor de búsqueda de sus seres queridos, sino al contrario que la Policía del Estado se sume a encontrarlos

“Si no quiere vernos plantados en el Teatro Juárez, si no quieren vernos marchando en las calles, manden a su Policía estatal a trabajar, no a golpearnos, no a detenernos por buscar a nuestros familiares”.

Así lo demandó Bibiana Mendoza, representante del colectivo de buscadoras de personas desaparecidas “Hasta Encontrarte”, en referencia a Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado.

“Nos dijiste que Guanajuato no tiene que ser un manifestódromo. Pues devuélvenos a nuestros seres queridos”, exigió.

Buscadores colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos y gritaron consignas afuera de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Agregó que si el funcionario no quiere verlas marchando, entonces que ponga a los policías estatales a buscar a sus familiares desaparecidos.

(Póngalos) a salir a las calles a que nos digan dónde están todos estos rostros, no son lonas, no son números, son seres humanos, son familias fracturadas, son niños sufriendo. Estos niños están sufriendo porque todas estas personas dejaron hijos”, reclamó.

Porque recordó que ella, Biviana Mendoza, no pidió estar dentro de esta violencia, ni sus compañeras Karla Martínez y Verónica Durán pidieron ser detenidas hace un año en una manifestación en la glorieta Santa Fe de esta ciudad.

Familiares de desaparecidos dejaron a un lado su vida personal para dedicarse a la lucha por encontrarlos.

A un año de la detención

Unos 50 integrantes del Colectivo Hasta Encontrarte, de Irapuato, llevaron a cabo tres actos de protesta para recordar que hace exactamente un año, el 10 de julio del 2020, se manifestaron en la glorieta Santa Fe para exigir el regreso con vida de sus familiares desaparecidos pero fueron reprimidos por policías antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Al ser perseguida por los policías, una de ellas se cayó y sufrió una fractura en una pierna, además de que cuatro mujeres fueron detenidas y llevadas a los separos de la Policía Municipal durante seis horas, además de ser acusadas penalmente por agresión a los policías.

Manifestantes 'clausuraron' de forma simbólica la entrada de la comandancia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Reclaman desaparición de inocentes

Hoy, la primera parada de la protesta fue el Teatro Juárez, donde Bibiana Mendoza expresó que el acto no era por su hermano Manuel o los familiares de las ahí presentes, en su mayoría mujeres, sino por que no sigan desapareciendo más guanajuatenses.

“Queremos regresar al estado tranquilo que teníamos antes. Esta marcha, este grito es por todos los desaparecidos, por todas las madres que lloran todos los días en su casa por no saber qué decir a sus hijos dónde está su padre.

“Son por aquellas hermanas y hermanos que estamos buscando, aunque se nos vaya la vida en esto”.

Reclamó que no merecen los desaparecidos ser encontrados en fosas clandestinas, sino que merecen llegar a su casa con vida.

La protesta llegó a la glorieta Santa Fe, donde hace un año buscadoras fueron objeto de represión por policías estatales.

También reclamó que ellas ya no son libres de salir a la calle, de dejar salir a sus hijos, porque se los están llevando. Pues aseguró que no es cierta la idea que venden las autoridades de que es una guerra entre la delincuencia organizada, porque se están llevando a mucha gente inocente.

Protestan en Comisaría de las Fuerzas del Estado

La segunda parada fue afuera de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), donde gritaron muchas consignas:

“Ni perdono, ni olvido”, “Buscar no es un delito”, “10 de julio no se olvida”, “Sólo lo busco, no me arrestes”, “¡Álvar, escucha, esta es nuestra lucha!”, “¡No a la represión!”, “¡Justicia, justicia, justicia!”.

“¡Hermano, escucha, tu hermana está en la lucha!”, “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Y después marcharon por el bulevar Euquerio Guerrero hacia la glorieta Santa Fe, donde hace un año fueron objeto de represión, y ahí colocaron nuevamente las fotografías de todos sus familiares desaparecidos, antes y después de los hecho.