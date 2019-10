'¿Dónde está la paz y seguridad que prometen?', estudiante arremete contra autoridades

Celaya.- Estudiantes, directivos, autoridades, medios y sociedad en general deben de dejar de pensar mediocremente y de ser soberbios e hipócritas para que no vuelva a ocurrir un asesinato como el que le quitó la vida a Gabriel Luna.

Así lo exigió uno de sus amigos en el discurso que pronunció durante el homenaje a “Gabo”, en el Instituto Tecnológico de Celaya.

Una vez ya tuvimos una manifestación y no llegamos a nada, no tenían propuestas nadie de ustedes, nadie hizo nada y es algo que a nadie de los que están aquí se les va a perdonar. Yo creo que si el municipio no tiene lo necesario en financiamiento, lo pidan al estado o lo pidan al gobierno federal y sino, hacemos un llamado a las Naciones Unidas ¿Dónde está la paz y seguridad que prometen?.”, señaló el estudiante.