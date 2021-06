Desde temprano cumplen su deber cívico de votar en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Hermelinda Zamarripa, de 37 años, fue una de las primeras votantes en el módulo que se colocó al exterior en el Jardín Principal de Manuel Doblado.

La ciudadana no se encontraba formada, pues señaló que estaba esperando a que bajara la fila, esto ante el ritmo fluido de dicha fila.

Ya estoy lista para votar, tengo mi cubrebocas. No traje mi pluma, pero de igual forma si me la piden no tengo ningún problema en conseguirla, es parte de los protocolos”.