León, Guanajuato.- Aunque causó escozor entre conductores, señoras y transeúntes, otros aplaudieron el performance del candidato por la alcaldía de León, Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano, para crear conciencia sobre los derechos de la comunidad LGBTI+.

Es una celebración de la diversidad con una clase de baile. Agradecemos que se suman a este mensaje fuerte, nuestra campaña está pisando los talones garantizando nuestro derechos porque el PAN no lo hará”, explicó.

Una versión drag queen de Lady Gaga y el coreógrafo Miky, dieron la cátedra.

La fiesta multicolor rompió el fin de semana de familias que pasaban por la zona, muchos tomando foto y video para guardar los mejores pasos del candidato.

Durante media hora, los asistentes practicaron la coreografía hasta lograr la sincronía. Foto: Daniel Martínez

“Me parece normal, a otros tal vez no, sólo quieren bailar, déjenlos y ya”, aseguró Juan Romo, quien acudió con su familia al evento. Dos de sus hijas no dejaron de bailar el tema de Lady Gaga y Ariana Grande - Rain on me (Llueve sobre mi).

Juan Pablo Delgado, candidato de MC por la alcaldía de León, apuesta por los derechos de la comunidad LGBTI+. Foto: Daniel Martínez

Buscan resignificar espacios

El arco es un icono que se tiene que acostumbrar a la dinámica social del estado y debemos tomar estos espacios para resignificarlos”, dijo.

Cerca de 80 personas que pertenecen a la comunidad LGBTI+ practicaron por más de media hora para lograr en sincronía el baile perfecto.

“En las próximas elecciones vamos a tomar nuestros derechos con nuestras propias manos, basta de mendigar por nuestros derechos, construiremos un León Libre”, manifestó en el Arco de la Calzada el candidato a la alcaldía de León por Movimiento Ciudadano.

Leoneses se unieron a la coreografía en el Arco de la Calzada. Foto: Daniel Martínez

Tras lograr el baile, la mayoría partió a la zona de bares que se encuentra a unos metros del arco.

MCMH