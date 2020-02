'Estamos aquí para estudiar no para ser acosadas”': Denuncian acoso sexual en secundaria

Celaya.- El presunto acoso sexual de dos profesores hacia alumnas de la escuela secundaria número 5 de Celaya, provocó la manifestación de estudiantes de la institución.

El maestro nos ha tocado las piernas, a mi me jaló la sudadera y me vio los pechos”, señaló una de las estudiantes afectadas.

Los casos de presunto abuso sexual de uno de los profesores fueron difundidos a través de redes sociales por los propios alumnos de la secundaria “Salvador Zúñiga Cardona” desde hace algunos días, en donde se señalaba que ya se había hecho el reporte ante la dirección de la escuela y ante la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE).

Los estudiantes pegaron pancartas para denunciar los casos. Foto: Francisco Mancera.

Los alumnos señalaron en entrevista que la mañana de este viernes se realizó una reunión con las estudiantes afectadas, padres de familia y directivos de la institución.

Padre acusa a alumnas de “provocar”

Uno de los detonantes de la manifestación de estudiantes, aseguraron los alumnos, es que uno de los padres de familia acusó a una de las estudiantes afectadas por provocar el presunto acoso sexual, al portar un piercing y la manera en que se viste. Además de que otro padre de familia señaló que era mejor que no se hiciera público el caso ya que solo era una alumna la afectada.

Tras esta reunión, decenas de estudiantes de dicha secundaria se manifestaron previo a su hora de receso, colocando pancartas en diferentes puntos de la institución y se negaban a volver a clases hasta que no se solucionara el problema.

Los alumnos se manifestaron ante la nula respuesta de las autoridades escolares. Foto: Francisco Mancera.

Alto al acoso a menores”, “Estamos aquí para estudiar no para ser acosadas”, “No nos vamos a quedar calladas”, eran parte de las leyendas que escribieron los alumnos en las cartulinas, además de hacer público el nombre de los profesores que presuntamente habían acosado a sus compañeras y mostraron su inconformidad con la Directora de la institución por presuntamente justificar el actuar del docente.

Acusan a Directora de proteger a acosador

Los alumnos aseguraron que ya habían reportado los acosos ante la dirección de la escuela, ya que los presuntos abusos comenzaron desde diciembre; sin embargo apuntaron que ni la directora y psicóloga de la institución actuaron a tiempo.

“La directora solo lo defiende y no ha hecho nada, no nos han hecho caso, ya van varias (alumnas) que lo acusan (al profesor) , nos pidieron que el caso no se ventilara y se quedara solo en la escuela porque podíamos destruir una familia si no aclarábamos el malentendido”, comentó una de las alumnas afectadas.

Suman más víctimas

Tras la manifestación, uno de los profesores fue separado de su cargo. Foto: Francisco Mancera.

Otra de las estudiantes, relató que el jueves comenzó a sufrir acoso cibernético por uno de los profesores implicados, por lo que decidió que su caso se conociera públicamente para que otras compañeras no pasaran por la misma situación.

“Empezó con una niña que toqueteo y el profe ayer me empezó a stalkear mi Facebook y guardar todas mis fotos además de mirarme de arriba para abajo y no dejé que pasará a más y hablé con el sub (director) y me apoyó, pero cuando fuimos a hablar con la psicóloga me dijo que todo lo que pasaba se quedaba entre nosotros y no me pareció justo”, señaló.

Una de las alumnas entrevistadas comentó que la difusión en redes sociales de este casos propició para que otras compañeras del turno vespertino también admitieran ser víctimas de abuso sexual por parte de uno de los profesores.

Conocimos casos de que el profe era muy llevado con las niñas y les decía que les pasara fotos cuando platicaban por WhatsApp. La verdad, no es un mal maestro, enseñaba muy bien, le entendíamos perfectamente pero este tipo de cosas no van y me enoja que la dirección no esté haciendo nada y juzgan loca a la compañera”, afirmó otra alumna.

Si no despiden a profesores, sacarán a sus hijos

La transmisión en vivo en redes sociales de la manifestación de los estudiantes provocó que decenas de padres de familia acudieran a la escuela a llevarse a sus hijos antes de la hora de salida.

Mi hijo no sabía bien sobre el caso y me había comentado algo sobre eso, pero mejor vine por él y si no corren a los dos profesores lo voy a cambiar de escuela”, señaló una de las madres de familia.

AM intentó entrevistar a los directivos de la institución, sin embargo se informó que sería la Delegación de Educación quien daría una postura oficial del caso.

Separan a uno de los profesores

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación de Guanajuato a través de la Delegación Regional de Educación Este, informó que resguardará primordialmente la integridad de las alumnas y los alumnos y separó al docente de sus funciones.

“Ante la denuncia sobre supuesto abuso de un docente en contra una menor, de la secundaria Salvador Zúñiga del municipio de Celaya, la Delegación Regional de Educación, inicio la investigación correspondiente”, señaló la Delegación de Educación.

De igual forma, informó que la SEG separó de manera inmediata al docente implicado y “revisa el actuar del personal para determinar la correcta aplicación del protocolo para la detección, prevención y actuación en caso de violencia escolar”.

Finalmente, se informó que la SEG ofreció acompañamiento psicológico a la menor y su familia, así como la orientación jurídica para realizar la denuncia ante el ministerio público.

