Estos son los 5 módulos para toma de muestras de Coronavirus en León

León, Guanajuato.- En León la demanda de personas que desean realizarse la prueba de COVID-19 ha incrementado en un 15% en el último mes, reconoció la directora estatal de Epidemiología, Fátima Melchor Márquez.

En la capital del calzado, los módulos de toma de muestra de Coronavirus se encuentran en:

Las autoridades de Salud proyectaron recabar 500 muestras diarias en estos cinco puntos, sin embargo, tan sólo en el módulo de la Velaria de la Feria se rebasa dicha cifra en menos de ocho horas.

No obstante, Fátima Melchor aseguró que aún hay capacidad suficiente para atender a todos los ciudadanos que quieran aplicarse la prueba.

“León hoy tiene entre estos puntos de toma de muestra una capacidad de estar procesando 500 pruebas todos los días. Hemos visto más participación y también más casos confirmados, León está en promedio confirmando entre 150 y 170 diarios."

No hemos llegado a un punto en el que no los podamos atender. Afortunadamente, si no es un lugar se dirigen a otro punto, ya sea en la Velaria, y por eso es que las citas son por teléfono para que no llegue al punto en el que la gente llega y diga que no me atendieron”, dijo.