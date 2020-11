Fallece el doctor Héctor Macías Chávez

León, Guanajuato.- El doctor Héctor Macías Chávez, un símbolo para sus pacientes y para la comunidad médica, falleció a los 77 años.

Respetado por sus colegas y muy querido por sus pacientes, fue médico de cabecera de familias leonesas por generaciones, inolvidable maestro de cientos de colegas distinguidos y promotor de múltiples patronatos de apoyo a centros de drogadicción, siempre al lado del corazón de los enfermos y de quienes menos tienen.

Siempre se ha distinguido por su entrega, por su servicio, su honradez profesionales, y su altruismo”, dijo su gran amigo Primo Quiroz Durán, en un reportaje publicado por AM el 25 de octubre.

El doctor Macías es uno de los personajes más valiosos y reconocidos que he conocido en mi vida”, consideró Éctor Jaime Ramírez Barba, doctor también, diputado y ex Secretraio de Salud.

El doctor Macías Chávez nació en León, fue el único hijo que siguió la profesión del ilustre médico Don Ezequiel Macías Landeros, quien nació en Lagos de Moreno.

Su madre fue Carmelita Chávez Ramírez, oriunda de Aguascalientes y fue el cuarto de seis hermanos: Maria del Carmen (QEPD), Ezequiel, María Martha, Héctor, Alfonso (QEPD) y Enrique.

Su formación fue lasallista, y posteriormente entró a la Escuela de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato, siendo compañero de estudios y de carrera del doctor Primo Quiróz Durán desde 1962, graduándose como Médico General en 1969.

El doctor Macías se enamoró de por vida de su esposa María del Refugio Andrade, a quien de cariño le dicen “Cuquis”. Del fruto de su amor nacieron Claudia, Gaby y Héctor, que a su vez le han regalado 7 nietos.

En entrevista para AM con motivo del Día del Médico, hace un par de años, el doctor Héctor Macías Chávez relató cómo descubrió su vocación.

Lo decidí en 15 minutos, cuando llegué a inscribirme al bachillerato me preguntaron en qué área me iba a colocar, en ese tiempo tenías que escogerlo desde un principio, no como ahora que son dos años generales y uno de especialidad, me salí y empecé a reflexionar y decidí biología para ser médico y lo volvería a hacer”.