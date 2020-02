Gobernador espera que crítica de Secretario de Salud no sea 'guerra sucia'

Irapuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que las declaraciones del Secretario de Salud a nivel Federal, Jorge Alcocer Varela fueron desafortunadas y espera que no sean parte de una campaña para manchar el trabajo que ha realizado Guanajuato.

Lo anterior, después de que el funcionario federal minimizara el primer lugar que obtuvo la entidad en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud e hiciera comentarios sobre la problemática de inseguridad actual.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

“En lugar de reconocer el gran esfuerzo que está realizando Guanajuato al tener un buen sistema de salud y coadyuvar con la federación, desvía el tema a una salida para ellos fácil, pero que no es buena para Guanajuato, siempre lo he dicho, yo creo que no existe una campaña desde el Gobierno Federal orquestada para manchar la imagen en temas de seguridad, pero con estas declaraciones lo hacen dudar a uno”, enfatizó.

Esperan que no lo conviertan en 'guerra sucia'

Rodríguez Vallejo refirió que espera que este tipo de señalamientos no se vuelvan una constante en las declaraciones de los Secretarios Federales, que deben concentrarse en sus temas.

Destacó que se realiza un gran esfuerzo en materia de seguridad, y que resulta desafortunado dicho comentario, a un día de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visite la entidad para inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional.

“Sería lamentable que existiera (un ataque político), insisto, estas declaraciones ya nos dejan mucha duda, precisamente se le preguntó por un gran resultado que es el de Transparencia en el Gasto por segundo año consecutivo, y sale con el tema de seguridad, espero que no sea una constante”, puntualizó.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!