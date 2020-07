Guías de turistas sanitizan la capital para volver a trabajar

Guanajuato capital.- Con la entrega de cubrebocas y gel antibacterial, barridos y sanitización de plazas públicas y alrededores de museos, guías de turistas de Guanajuato capital buscan demostrar que están preparados para recibir al turista.

Ramiro Amador Bailón Gámez, guía de turistas, señaló que en esta actividad participaron 40 guías, transportistas y promotores turísticos en puntos como el Museo de las Momias, el monumento de El Pípila, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y la plaza del Templo de la Valenciana.

"Queremos demostrar a las autoridades y a los turistas que estamos capacitados para retomar nuestro trabajo, tomamos los cursos del IMSS de cómo volver a nuestras actividades en la pandemia. Platicamos con mucha gente local y con turistas porque también buscamos concientizar a los turistas y población en general de la pandemia. Sanitizamos alrededores de museos, calles y parte de algunos negocios", mencionó.

El trabajador indicó que para esta limpieza utilizaron una solución de cloro con agua y sostuvo que con recursos propios, el grupo de 40 guías, transportistas y promotores turísticos compraron overoles, cubrebocas y el gel antibacterial.

A partir de este 1 de julio, por instrucciones de la Jurisdicción Sanitaria I, los museos particulares que reabrieron el 1 de junio con la esperanza de la reactivación económica tendrán que cerrar nuevamente sus puertas.

Se nos informó que porque estamos en semáforo rojo y porque sector salud no autoriza que los museos estén abiertos. Nos vuelven a cerrar. No sabemos hasta cuándo la derrama económica, ya no vamos a tener a donde llevar a los turistas", dijo preocupado Ramiro.