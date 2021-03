León sin estrategia para manejo de basura: Fundación Rescate Arbóreo

León.- El Gobierno de León está perdido en el manejo de la basura y no tiene ninguna estrategia seria en la utilización de residuos valorizables, afirmó Ricardo Ibelles Navarro, presidente la Fundación Rescate Arbóreo (FURA)

“No hay una estrategia seria en el manejo de los residuos sólidos urbanos, los avances que ellos dicen, pues en realidad no repercuten en la problemática por miles de toneladas que sean, nosotros no vemos que haya avances y recolectar no es un plan de manejo de residuos”, dijo en entrevista con AM.