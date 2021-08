San Miguel de Allende, Guanajuato.- Este viernes marcharon ciudadanos indignados por el cruel asesinato del peludo “Alpha”, un can de la raza husky que fue torturado y arrojado a las vías del tren la semana pasada, en San Miguel de Allende.

A las 4:30 de la tarde, cientos de personas se manifestaron en una marcha que partió desde la Plaza Luciérnaga hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El movimiento fue organizado por asociaciones civiles y activistas en contra del maltrato animal y que exigían “justicia por Alpha y por los perros que han muerto a manos de Miguel Ángel Araiza”; en la consigna principal pedían que el presunto responsable pague con cárcel por los asesinatos de varios perros.

Al frente de la marcha caminaba Édgar Vázquez, el dueño del perro Husky Siberiano junto a su novia Margarita que traía en sus manos una caja de hoja de lata con las cenizas de “Alpha”.

“Son las cenizas de mi perro, del perro que me mató Miguel Ángel Araiza y que luego fue a poner a las vías del tren y lo encontré partido en dos, aquí está, mira lo que hiciste Miguel Ángel ojalá que no duermas a gusto por el resto de tu vida, exijo justicia y que el Gobierno no lo siga protegiendo”, dijo Margarita Muñoz, la otra dueña del can.