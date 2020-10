No esperan que aumenten ventas en restaurantes para Expo Agroalimentaria

Irapuato.- Restauranteros de Irapuato no esperan que haya grandes ventas por la Expo Agroalimentaria, puesto que saben que será poca la afluencia de personas como consecuencia de la pandemia, señaló Miguel Hernandez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Comentó que tuvieron una reunión con integrantes de la Oficina de Convenciones y Eventos (OCV) y les comentaron que no esperan gran afluencia de personas, por lo que solo estarían acudiendo los interesados al evento como los agricultores o personas relacionadas en el medio y no estará abierta al público en general, lo que limitaría la cantidad de gente que acude comúnmente a irapuato en estas fechas.

Miguel Hernandez, dijo que no han pensado en pedir permiso para ampliar la cantidad de mesas con las que están trabajando ahora, puesto que no creen que haya gran cantidad de personas acudiendo a los restaurantes.

No creo que vayamos a tener aglomeración, si bien si estamos abiertos a mayor capacidad en los lugares, la gente no está acudiendo, no alcanzamos a cubrir todavía el porcentaje (con el que pueden trabajar), con este porcentaje que tenemos creemos que estamos adaptados a un incremento, digamos gradual en caso de la gente expo agroalimentaria (comience a llegar)”, enfatizó.