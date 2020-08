No hay fecha para volver a las aulas en Guanajuato, se mantiene educación virtual

Guanajuato.- La Secretaría de Educación del Estado advirtió que es probable que lo que resta del año las clases se lleven a cabo de manera virtual.

Su titular, Yoloxóchitl Bustamante Díez, señaló que no hay una fecha para regresar a las aulas.

En su participación en la charla “El regreso a clases en la nueva normalidad”, informó que mantendrán las inscripciones abiertas hasta septiembre para los padres de familia que decidan cambiar a sus hijos de una escuela privada a una pública.

Reconoció que la emergencia sanitaria tomó por sorpresa a la SEG, y para poder sacar el mayor provecho al modelo virtual se ha capacitado a más de 38 mil docentes; sin embargo, los desafíos continúan debido a que cerca del 60% de los hogares no cuentan con internet o dispositivos para utilizar las plataformas digitales. Además del incremento en la violencia intrafamiliar que ha desatado el confinamiento obligado.

La funcionara estatal recalcó que no se debe exigir ninguna cuota obligatoria en ninguna escuela pública de la entidad y de existir alguna institución que lo haga se reporte de inmediato.

Explicó que esta semana ha detectado entre dos y tres escuelas en el municipio de León que han exigido cuotas obligatorias a los padres de familia, por lo que tomarán cartas en el asunto.

Bustamante Díez culpó al Gobierno Federal por la falta de recursos en las escuelas públicas, sin embargo esto no es motivo para que se exijan aportaciones.

El Gobierno Federal no asigna los presupuestos necesarios para cubrir las necesidades de las escuelas. No paga la limpieza, en algunas escuelas no hay recursos para la energía eléctrica o el agua, el mantenimiento por supuesto. Entonces se vino manejando este concepto de la escuela pide cuotas que son obligatorias pero que llamamos gratuitas, eso es una aberración. Estrictamente la escuela y las autoridades de esa escuela no pueden exigir cuota”, dijo la funcionaria.