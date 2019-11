“No más recortes al campo”: piden a Federación en Expo Agroalimentaria 2019

Irapuato, Gto.- No más recortes al presupuesto federal para el campo fue la petición de funcionarios estatales y miembros de consejos nacionales, durante la inauguración de la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2019.

Tanto el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, como el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se mostraron preocupados por el recorte de 20 mil millones de pesos al campo para 2020.

Bosco de la Vega Valladolid enfatizó que entender el cambio de régimen costó trabajo al sector privado, que enfrenta serios retos, como la restricción y los impuestos al agua nacional, la ley de maíces nativos que no era clara pero ya se mejoró, así como la disminución de los recursos para el sector.

Comentó que están haciendo esfuerzos para revertir el recorte presupuestal, pues lo ideal es que se les asignen 65 mil millones de pesos, aunque no lo ven fácil.

Hizo notar que el país tuvo un crecimiento del 0% y hubo problemas serios en el ejercicio del presupuesto, sin embargo, dijo que el sector primario si creció a tasas del 4.2%, el sector secundario decreció un menos 1% y el comercial creció el .6%.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que el sector agroalimentario representa el 17.5% del Producto Interno Bruto de Guanajuato, sector que ha mantenido su dinamismo, por lo que no bajarán el recurso para 2020 y será nuevamente de mil millones de pesos.

La agroindustria ya vimos los niveles de crecimiento, si bien es cierto que no traemos los puntos que se traían (...) necesitamos apoyo, ojalá que la Cámara de Diputados no le recorte más al campo, yo se que usted no lo puede decir secretario, no se preocupe, pero no le recorten esos 20 mil millones al campo, no nos parece justo, nos parece que hay una gran oportunidad de hacer negocios”, refirió Rodríguez Vallejo.