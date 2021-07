León, Guanajuato.- En México y en Guanajuato el sobrepeso y la obesidad son la otra grave pandemia.

En los datos oficiales de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato con corte a mayo del 2021, el 38.3% tiene sobrepeso y el 39.8% obesidad, es decir 78% del total de la derechohabiencia en edad adulta.

En 2018 el 72% de la derechohabiencia registraba ese problema, aseguró a AM el doctor Esaú Olivar Vázquez, médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (#47) y coordinador del Programa Clínica de Obesidad en el IMSS.

La prevalencia a nivel nacional de hombres-mujeres mayores de 20 años con sobrepeso y obesidad es del 74.1%, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 sobre COVID, que fue levantada en agosto-noviembre.

La Ensanut 2020 reveló que el 61.7% de los adultos de 20 años y más disminuyó su actividad física y 29.1% incrementó el tiempo sentado o reclinado. Mientras que de 10 a 19 años solamente el 31% hacía algo de actividad física.

A nivel nacional la Ensanut reveló que la obesidad y sobrepeso comparados con la misma encuesta del año 2012 incrementó: en adolescentes -12 a 19 años- de 34.9% a 43.8%; adultos mujeres de 72% a 76% y en hombres de 68.2% a 72.1%.

En menores de 5 años, el sobrepeso se encontró en el 8.4%; mientras que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años fue de 19.6% y 18.6%, respectivamente.

El especialista apuntó que los adolescentes son más afectados con el aislamiento social pues están más tiempo recluidos en casa sin actividad física y ante computadoras o celulares, mientras que los adultos retoman sus actividades laborales e incluso evitan el transporte público y utilizan la bicicleta o caminan.

Aunque en promedio los hogares en México pudieron mantener el nivel de gasto en alimentos y salud, los datos de la Ensanut 2020 sobre COVID-19 sugieren que pudo haber una pérdida importante en el bienestar económico familiar.

En México se ha documentado que en las últimas dos décadas, algunas comorbilidades asociadas a la obesidad contribuyen a un gran porcentaje de mortalidad, discapacidad y muerte prematura. Debido a esto, actualmente la obesidad es considerada uno de los principales problemas de salud en el País.

Además, en el país el 15.6% de los adultos vive con diabetes, a nivel mundial es del 8.5%

Más del 85% de la población de todos los grupos de edad reportó consumir bebidas endulzadas.

El Coordinador del Programa Clínica de Obesidad en el IMSS informó que la institución trabaja en la prevención y atención con varios programas para niños (ChiquitIMSS), jóvenes (JuvenIMSS), PrevenIMSS en empresas, Pasos por la Salud, Yo Puedo, Envejecimiento Activo (mayores de 60 años), NutrIMSS, etc.

Además de un programa específico de prevención para trabajadores del IMSS.

No obstante por la pandemia se suspendió la operación de los programas preventivos pues no era posible acudir a escuelas, empresas, ni realizar sesiones grupales. También las consultas de nutrición se vieron interrumpidas, indicó.

En la medida de lo posible desde el mes pasado se retomaron algunas actividades.

Anunció que desde junio del 2021 se implementó a nivel nacional un nuevo programa titulado “Pierde kilos gana vida”, en el que intervendrá un equipo multidisciplinario (médico familiar, nutrióloga, psicóloga, trabajo social), con el objetivo de lograr mayor coordinación y mejores resultados en la atención.

LA OTRA PANDEMIA

(Sobrepeso y obesidad en el País)

Grupo Prevalencia 2012 Prevalencia 2020

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua COVID-19.

SOBREPESO Y OBESIDAD REGIÓN CENTRO-NORTE

(Datos de la Ensanut en la zona que incluye Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas)

Grupo Prevalencia 2018 Prevalencia 2020

(Por Cutberto Jiménez Mayagoitia)







En Guanajuato 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso y obesidad.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 sobre COVID registró en Guanajuato en la población de 20 años y más una prevalencia de sobrepeso del 40.8% y en obesidad 32.2%, es decir 73%.

La Secretaría de Salud de Guanajuato atiende a 77 mil adultos con obesidad y sobrepeso, aunque son pocas las que logran superar este padecimiento de salud.

“Esa población la tenemos registrada, diagnosticada y en tratamiento en las unidades de salud de todo el estado, además hay tres unidades especializadas en enfermedades crónicas ubicadas en León, Irapuato y Celaya… De esos 77 mil pacientes el 17% baja a su peso ideal durante su atención”, reportó.

Respecto a si hay estudios que infieran si en Guanajuato hay un incremento del sobrepeso y la obesidad derivado de la pandemia de COVID-19, apuntó: “En términos generales se pudiera decir que no podemos determinar que sea un factor ahorita, sin embargo del 2012 al 2020 de acuerdo a estas encuestas nacionales entre 2012 y 2020 sí se muestra una tendencia al incremento en este problema”.

En 2012 en Guanajuato el índice fue de 37% en obesidad y 31.6% en sobrepeso.

Mencionó que de acuerdo a la Ensanut 2020 se determinó que más del 50% de la población que trabaja en Guanajuato sí estaba asistiendo a su lugar de trabajo y eso hace que en los adultos no haya grandes modificaciones en el estilo de vida.

No obstante, en el grupo de 15 a 19 años antes del confinamiento reportaban hacer actividad física y de ese grupo un 65% respondió que disminuyeron ese tiempo.

Aunque el sobrepeso y obesidad son padecimientos multifactoriales, entre ellos está el nivel educativo y el socioeconómico, por lo que sí está comprobado en estudios internacionales y nacionales que la pobreza se relaciona con un mayor riesgo, dijo.

La funcionaria de la SSG recordó que ante la pandemia de COVID-19 las personas con obesidad y sobrepeso tienen un mayor riesgo de hospitalización grave y muerte.

Además de las consecuencias que trae aparejado este problema de salud al derivar en enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, cardiovasculares, problemas osteomusculares, de articulaciones, entre otras.

(Por Cutberto Jiménez Mayagoitia)



En los últimos meses aumentó la asistencia de jóvenes entre 15 y 20 años a los gimnasios de León, buscan bajar el sobrepeso que el encierro les dejó.

También aumentaron los adultos mayores que, ya vacunados, buscan controlar mejor la hipertensión y diabetes, a la par de seguir su tratamiento con el doctor.

A su gimnasio Flex van cinco adultos mayores que siguen el proceso con su doctor de cabecera, también se ejercitan al menos 10 jóvenes en tratamiento nutricional.

“Por un lado hemos recibido jóvenes de 15 a 20 años que quieren estar en esta línea y gente de la tercera edad incrementó, que nunca ha estado en gimnasio, nuevos socios, llegan para cuidar más su salud por recomendación de médicos ya que se preocupan por su diabetes y obesidad”, explicó.

Llegan también quienes ya se contagiaron, pero que tras tener secuelas por COVID que se complican por su mala alimentación y obesidad, buscan atención de otros especialistas.

(Por Daniel Macías)



Tras el cierre de los gimnasios por la pandemia, Lilian Almanza Vázquez, una joven dentista, comenzó a aumentar de peso pues dejó de hacer actividad física.

La joven de 26 años comentó que subió cuatro kilos.

Me la pasaba encerrada , no hacía nada más que ver televisión y comer , como todo estaba cerrado, no había nada, encargaba comida por las aplicaciones y me daba muchísima flojera hacer ejercicio en mi casa”, dijo.

A esto se sumó que dejó de trabajar por completo y con ello su movilidad fue mínima.

Lilian mencionó que ella no se había dado cuenta del aumento de peso, sino fue hasta que viajó a la playa y sus trajes de baño le quedaron pequeños.

Subir de peso la hizo sentir mal emocionalmente, y tras regresar de las vacaciones compró en línea un paquete de entrenamiento físico para ponerse en forma, sin embargo no lo consiguió.

La joven considera que no es momento para acudir a los gimnasios, por eso practica natación, lo considera más seguro por el cloro que contiene el agua de la alberca.

(Por Eribaldo Gutiérrez / Irapuato)







Sandra es maestra de danza, pero sus actividades y estilo de vida se han visto afectados por la pandemia.

"Las actividades dejaron de ser presenciales, por eso mismo aumenté bastante de peso, como de 5 a 7 kilos”, comentó.

Todo porque dejó de hacer actividades relacionadas con su trabajo.

Me ha afectado en mis articulaciones, porque aunque se hagan actividades ya no es con el ritmo de antes, busqué soluciones y me he puesto a caminar más, en cuanto tengo oportunidad me voy caminando” señaló.