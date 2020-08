Padres dan de baja a sus hijos de terapias por temor a que se contagien de Covid

Irapuato, Guanajuato.- Por la pandemia y por el temor de que sus hijos se contagien al ser un grupo vulnerable, padres de familia han decidido dar de baja temporal a sus hijos del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial ‘Mi sol’.

Ma. del Carmen García Maya, directora de la asociación, comentó que los alumnos que se han dado de baja son niños que pertenecen a las clases de terapia del lenguaje.

“Estamos teniendo bajas de personas que nos dicen tengo miedo, yo me espero en cuanto a terapias del lenguaje, (...) con el conocimiento de que ellos tienen problemas en su sistema inmunológico y respiratorio, pues vamos a esperar a que la pandemia nos permita y los podamos integrar de manera presencial”, dijo.

El total de alumnos que se dieron de baja no lo tiene completo, puesto que esto lo tendrán hasta el día 24 de agosto que regresen a clases las cuales serán por medio de citas para realizar sus terapias y con las diferentes medidas de sanidad.

Informó que durante el curso pasado lograron notar grandes avances en las terapias de cada uno de los niños, pues aunque fueron a través de redes sociales, estos demostraron ser más autosuficientes.

No se han perdido habilidades, con los alumnos que trabajaron durante estos meses de contingencia vimos que las habilidades continúan, no se han perdido, pero con los que no se han tenido contacto, pues no podemos saber en qué condiciones se encuentran ahora”, refirió.

Señaló que hay alumnos con los cuales no han podido ver avances, esto debido a que los padres de familia se quedaron sin empleo, por lo que no tienen para ponerle saldo a los teléfonos que es donde reciben los trabajos de los niños y no existe una retroalimentación de sus avances.

Asimismo, han notado que los alumnos cada vez se sienten más frustrados con el encierro, por lo que siguen trabajando con videos motivándolos que envían con los maestros, lo que les ayuda a mantenerlos tranquilos.