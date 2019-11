Pretenden que vayamos a votar a ciegas.- Jorge Espadas

León.- El PAN no va a ser cómplice de la aprobación de un presupuesto de Egresos 2020 que se realizó a discreción y que llevará en gran parte un fin electorero, expresaron los diputados federales guanajuatenses por el blanquiazul, Éctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Espadas Galván.

Los legisladores contaron que los que pertenecen a Morena, pretenden convocar a una sesión extraordinaria en el Centro Bancomer ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, aunque el documento que reúne el presupuesto y que está conformado por entre 700 y mil hojas, no haya sido difundido y estudiado por todos previamente.

Hemos violado la Constitución como poder legislativo, la fecha de la sesión para aprobación de presupuesto es el 15 de noviembre, lo cual ya pasó. Ahorita las diputadas y los diputados del PAN no conocemos un dictamen, un proyecto, pretenden que vayamos a votar a ciegas, cosa que no vamos a hacer, no tenemos porque escondernos, nosotros vamos a debatir y votar un presupuesto de cara a la ciudadanía”, expresó Jorge Espadas.