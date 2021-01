Se incrementa en Guanajuato la aplicación de pruebas de Covid

Guanajuato.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, señaló que hasta el momento en la entidad se han aplicado más de 229 mil pruebas PCR para la detección de la Covid-19, donde el estado tiene una positividad de 60%, es decir, que de cada 10 pruebas aplicadas, 6 confirman que la persona sí cuenta con el virus SARS-CoV-2 en su cuerpo.

Asimismo, la dependencia informa que el día de hoy se integran a las estadísticas el desfase de los casos confirmados que tenía el IMSS, derivado del inicio de aplicación de pruebas rápidas que no se estaban reflejando por una situación técnica de su plataforma.

Se trata de 2,500 casos mismos que se presentaron hace tres semanas; los cuales en este momento ya representan casos que seguramente ya culminaron su proceso.

La conciliación de información de casos se ajustó de acuerdo a la fecha de inicio de signos y síntomas de cada uno de los pacientes y posiblemente se tengan que ajustar las cifras de las semanas anteriores, esto dificulta la vigilancia epidemiológica por eso es que seguimos insistiendo en que se debe subir la información de manera inmediata a las instituciones federales, para no tener estos brotes de papel” dijo Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato.

Asimismo, informó que en la primera semana de enero se aplicaron 9, 680 pruebas, por lo que la capacidad de pruebas se incrementó las últimas semanas de noviembre y diciembre obteniendo más de siete mil pruebas a la semana, con lo que Guanajuato destaca a nivel nacional como uno de los estados con mayor capacidad de hacer pruebas. Lo anterior gracias al trabajo de las instituciones médicas, tanto públicas como privadas. Lo que permite una atención oportuna y disminuir las defunciones, al contar con una tasa nacional de letalidad de las más bajas 7.9, mientras que la nacional es de 8.7.

Cabe destacar que en la ciudad de León está llevando a cabo la aplicación de pruebas para Covid en las instalaciones de la ferial, en donde se llevan acabo alrededor de 200 pruebas diarias de los laboratorios Diagmol.

Sin embargo la SSG señaló que estas pruebas solo son gratuitas para personas que cuentan con INSABI o personas que ya están enfermas o presentan síntomas.

No se muestrea a gente que por curiosidad quiere saber si es asintomática, para ello se les invita acudir a laboratorios privados. La gente que vive con un caso positivo debe de considerarse positiva sin necesidad de prueba, porqué muchas veces no presentan síntomas y solo piden prueba para no confiarse", dijo el secretario de Salud del Estado.