Seguridad Celaya: Apuestan activistas por prevención y arte

Celaya.- Atender de forma preventiva, además de fomentar el deporte, el arte y la buena alimentación, más la suma de esfuerzos como gobierno y las asociaciones, son de las cosas que se deben hacer para evitar los altos índices de homicidios, suicidios y accidentes, fue lo que comentó Leonardo Vidal , activista social y líder de la asociación "Pacto por el barrio", junto a su esposa Alma Arroyo, asesora técnica de la asociación.

“Nosotros nos enfocamos a trabajar en la prevención, en los suicidios, no tanto en los homicidios, hoy en día se está viviendo y lo percibimos en los barrios, una desintegración familiar ya más concentrada, antes decían están distantes, pero ahora que están cerca, se muestran distantes; la tecnología de alguna manera nos está jalando a estar siempre con el teléfono y damos poca importancia a lo que son los sentimientos y la familia”, comentó Leonardo.

E incluso se suele no contestar a una persona por estar en el teléfono y ese distanciamiento que se está dando en la sociedad nos lleva a un estado depresivo, e incluso se han encontrado a muchos jóvenes en estado de depresión, poco motivados para creer en sí mismos.

“Pienso que es momento de que las dependencias municipales, estatales y federales se enfoquen a lo que es la prevención, el saber motivar a la sociedad, el desarrollo económico es bueno pero también el desarrollo social y humano, creo que se ha trabajo poco en el municipio en lo que es el desarrollo humano, podremos tener mucho dinero en la bolsa pero si emocionalmente no nos ubicamos, vamos cayendo en estados depresivos que son lo que nos llevan al suicidio”, resaltó.

Siendo las fechas próximas, como septiembre, octubre, noviembre y diciembre que son fechas sentimentales y eso los lleva a estados anímicos depresivos.

“Por eso estamos implementando un programa que se llama DAM, que es deporte, alimentación y mente; nosotros creemos que si los chavos ubican su mente en el deporte, en saber comer y sobretodo saber pensar y crecer, pero necesitamos ese desarrollo humano, motivación, misma que depende de los padres y de las instituciones, que sepan motivar a su sociedad para sentirse en un estado positivo, con ganas de vivir, de salir adelante y convivir”, externó Leonardo.

Por lo que es importante que las dependencias del deporte, la cultura y el arte le “entren” a la prevención y al trabajo, no solamente siendo un trabajo de la policía, sino de todas las dependencias y sobre todo de la familia.

“Las instituciones deben tomar en cuenta de que ha pasado una situación de acuerdo a la pandemia, pero reconsiderar un proceso de resiliencia, y qué mejor que el deporte, el arte y la cultura para proporcionarles herramientas a los jóvenes para que puedan salir adelante. Si no le proporcionamos la herramienta a un joven o a un niño, el cómo va a saber dirigirse ante la vida, la tecnología nos ha llevado a más como un proceso de individualización, pareciera que estamos abiertos al mundo pero introspectivamente no nos analizamos y los jóvenes no les brindamos esa posibilidad, debemos hacerles saber que tienen mucho potencial”, comentó Alma Arroyo.

Resaltó que la falta de actividades muchas veces los va excluyendo y marginando y en el camino encuentran malas compañías, malas actividades y más si no hay esa comunicación firme en la familia, buscando los recursos fuera y más en la juventud.

“Y es el momento cuando las instituciones deben brindar este apoyo para que haya herramientas, hacia las actividades deportivas y culturales”, resaltó Alma.

Coincidieron que la pandemia provocó que aumente la agresividad dentro de la familia, deteriorando el estado anímico y se pierda la consciencia de que las personas tienen magia en los demás.

“Debemos despertar, tomar conciencia de que toda causa tiene un efecto, y no solamente reaccionar a lo que queremos, es reaccionar con conciencia y ver lo que vamos a traer a la vida, hoy en día hay mucha noticia de muerte, negatividad, estamos dañando el inconsciente colectivo, estamos normalizando la agresividad, la violencia, contrarrestemos la violencia con el deporte, la cultura y el arte, eso nos traerá más beneficios que diez camionetas o un grupo de reacción inmediata, debemos trabajar en la prevención, misma que comienza desde la familia”, finalizó Leo.

