Purísima del Rincón, Guanajuato.- A las 7:40 de la mañana inició el segundo día de vacunación contra COVID en el Auditorio "Gilberto Palomino", en Purísima del Rincón.

Se aplicarán 3 mil dosis en los 5 módulos instalados en la ciudad:

En el centro de vacunación instalado en el Auditorio Municipal, la gente comenzó a llegar desde las 3 de la madrugada para formarse con los turnos que les fueron entregados el día anterior, por lo que se dividió en secciones de 100.

El registro comenzó a las 6 de la mañana y se comenzó a vacunar a las 7:40, informando que serán 800 dosis las aplicada en este punto, planeando terminar alrededor de las 9 de la noche.

En el inmueble las sillas fueron a acomodadas en filas de 10, respetando la sana distancia y los protocolos de sanidad, a la espera de la aplicación de dosis.

A las 9 de la mañana los turnos del 400 en adelante ya estaban a punto de ingresar, con la esperanza e ilusión a flor de piel, algunos con el nerviosismo previo pero una vez pasado el tiempo de espera lograron relajarse.

En las filas surgieron incidentes menores, pues hubo quienes afirmaban que otros se estaban metiendo a la fila, por lo que hicieron estás observaciones al personal de Protección Civil, sin embargo se les explicó que todo va en orden y que el mismo personal de Bienestar lleva el control.

Cabe señalar que ayer cuando se les entregó la ficha, también se les dio un horario, por lo que quienes llegaban a su hora y ya estaba atrasados, se les atendía también.

No me dolió nada, y estoy más tranquila. Llegué a las 20 para las 5, todo estuvo bien. Sólo algunos que se querían meter, pero todo tranquilo… Siento un poco caliente el brazo pero creo es normal… me siento como de 15", dijo María, quien seguirá tomando precauciones.