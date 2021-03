Villagrán, Guanajuato.- Solo día y medio duró la vacunación contra el COVID en Villagrán.

En este segundo día, en dos de los puntos designados que fueron el Gimnasio Municipal y el Cecyte plantel Villagrán, las vacunas se acabaron hoy por la mañana.

En el plantel escolar, una de las personas encargadas señaló que ya no había vacunas y mandaba a la gente al plantel Cecyte en Sarabia.

Mucha gente se acercaba a preguntar si había aún vacunas. Al recibir la negativa se fueron desilusionados.

En el Cecyte ubicado en Sarabia, a pesar de que es el único punto de vacunación funcionando en Villagrán, no hubo gente.

Se observó gente de Villgrán, Celaya y comunidades aledañas esperando ser vacunados.

Aún así no había filas y el tiempo de espera fue mínimo.

Fue rápido, llegue a las 11:20 y luego luego salí (eran las 12.30) y bendito Dios no me ha pasado nada (con el COVID) esperemos que nos vaya bien, que ya no haya contagios”, comentó Cecilia Hernández al salir de la aplicación de la vacuna.