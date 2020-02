Venden ‘pejeluches’, tazas y hasta paraguas de AMLO en Guanajuato

Romita.- Cientos de personas esperan esta mañana la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El motivo de la visita del primer mandatario es la inauguración de la base de la Guardia Nacional en este municipio.

Dicha base de ubica a un costado de la Unidad Deportiva Municipal.

"Te AMLO"

Las personas que han llegado han dicho ser oriundas de municipios como Silao, Tierra Blanca y colonias de Romita.

A la entrada de la nueva base, vendedores han aprovechado para ofertar "pejeluches", tazas con leyendas como: "No mentir, no robar, no traicionar"; "Te AMLO presidente"; entre otras. Pero también hay otros artículos como llaveros, paraguas, sombreros, calendarios, por mencionar algunos.

Sus precios van desde 20 hasta 200 pesos.

Resguardando la zona hay Militares, elementos de la Guardia Nacional y Policía.

Entre los asistentes se han visto militantes de Morena, los llamados servidores de la nación y el diputado panista, Rolando Alcantar.