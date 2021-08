Crece la pobreza en Guanajuato

La erradicación de la pobreza es el reto ético más importante de las sociedades, pues representa la satisfacción, o no, de los derechos sociales de la ciudadanía. Hablamos de una combinación de condiciones humanas sustantivas, tales como la educación, salud, vivienda, alimentación e ingreso.

Desde hace doce años Coneval publica la medición de la pobreza por entidad federativa. En ese período Guanajuato no ha tenido una trayectoria consistente en la erradicación de la pobreza y en contraparte ha aumentado la riqueza para unos cuantos. La pobreza está vinculada estrechamente a la desigualdad.

Fuente: Coneval. Medición de la pobreza.2021.

De la tabla anterior se desprende que el pico más alto de pobreza para Guanajuato es el de 2010 y que posiblemente lo alcanzaremos de nueva cuenta en el 2022 si no introducen cambios en la política económica y social. No hemos vuelto a alcanzar los niveles más bajos, los del 2008. También se observa un núcleo duro, intocable, de cerca de 2.5 millones de personas pobres que nos recuerdan las limitaciones de las acciones públicas y privadas emprendidas hasta ahora. Por mucho que se presuma el crecimiento de la economía y se diga que se tienen las mejores políticas de desarrollo, si no sirve para que la gente viva mejor, todo queda en palabrería.

El más reciente cálculo fue dado a conocer hace pocos días e indica que durante el lapso 2008-2020, se agregaron a las filas de la pobreza más de 246 mil personas en Guanajuato, lo que contrasta con otros estados que si la han disminuido. Los períodos de menor pobreza son atribuibles a factores de tipo coyuntural y poco sostenibles, según se observa en la tabla.

Para un análisis exhaustivo se requiere por supuesto una reflexión más profunda, por ejemplo, el impacto de no haber incorporado a Guanajuato al Insabi, pero entre otras consideraciones se pueden desprender las siguientes:

1ª Si se observa la tabla, la pobreza es problema irresuelto en Guanajuato desde hace tiempo. No es imputable ni al gobierno de AMLO, como lo han expresado esta semana representantes populares y directivos del PAN y del PRI. Si se considera el período reciente, la pobreza viene creciendo desde 2016, precedida de periodos muy oscilantes. Es un problema estructural que no ha encontrado políticas públicas y privadas adecuadas.

2ª La política salarial, vinculada estrechamente a la de la ocupación y el empleo, es determinante para explicar la pauperización en nuestra entidad. Abrir las oportunidades para que entre capital extranjero sin negociación alguna con respecto a las condiciones de trabajo no es la mejor forma de lograr el bienestar. Se ha dicho hasta el cansancio que el desarrollo es endógeno -y sin monopolios privados- o no lo es. Se deben aprovechar las ventajas de la globalización por medio de estrategias distintas, enraizadas en la economía social, dirigidas al sector informal de la economía y acompañadas de una adecuada política social.

3ª Es tiempo que se evalúe correctamente la relación entre los programas de gobierno estatales y el combate a la pobreza. No existen evaluaciones confiables, en particular la del impacto real de la estrategia Impuso. Mientras en el Iplaneg y en organismos de “representación” ciudadana prevalezca un modo de pensar alineado a las pautas neoliberales, no se cuestionarán de fondo las decisiones de los gobiernos panistas. Es urgente repensar la planeación plural del gasto público sin corruptelas y derroches e implantar la diversificación de estrategias para enfrentar las distintas modalidades de pobreza (pobrezas) de los habitantes de Guanajuato.

4ª Se agradece a las y los paisanos que sólo en el 2020 han enviado más de 70 mil millones de pesos a Guanajuato, pues de otro modo las cifras sobre pobreza serían más dramáticas. Por supuesto que no todo llega a los bolsillos de la gente pobre, pero es indudable su aporte para el bienestar de comunidades y colonias. Al parecer la mejor política social guanajuatense es producto de la migración mediante el envío de remesas.

Los problemas estructurales se resuelven en períodos largos de tiempo. Entre más nos tardemos en tomar en serio la pobreza como factor de exclusión y como obstáculo a un desarrollo sustentable e incluyente, seguiremos teniendo resultados como los que difunde el Coneval y no alcanzaremos las obligadas metas de la Agenda 2030.

