Escuela para formación de cantantes (parte III)

Cuando nos avisaron que se desintegraba el Coro “Voces Obreras de México”, nos invadió la tristeza y la frustración. No obstante, la Maestra De la Fraga habló con diez de los integrantes a quienes el Maestro Mondragón en ciertos espacios invitaba a cantar distintas canciones napolitanas o arias breves de ópera, para motivarlos al Bel Canto, nos llevaba partituras o nos invitaba a comprarlas y llevarlas, para en esos tiempos especiales, montar las propias canciones de un repertorio personal, pues ya tenían bien identificados a algunos.

En un grupo de estas dimensiones, existe una policromía de voces, de gustos, de personalidades de distinta educación, edades y pretensiones. La mayoría de los varones querían cantar como Luis Aguilar, Jorge Negrete, Pedro Infante, Fernando Fernández, Demetrio González; artistas consagrados nacionales; pero el Maestro Mondragón buscaba a quienes gustaran de la ópera. En lo personal, buscaba canciones más accesibles de la época, pues tenía 21 años de edad, yo compraba las de Armando Manzanero, como Adoro, Contigo aprendí, Tengo, Mía, Esta tarde vi llover, Cuando estoy contigo, No y otras; a más de algunas clásicas mexicanas de Agustín Lara y de María Grever; y ya de pilón algunas canciones italianas.

Así pues, la Maestra De la Fraga nos comentó que ella tenía una escuela de canto en su casa con pocos alumnos y enseñanza individualizada, con dos sesiones a la semana de 7 a 10 p.m. y cobraba una módica mensualidad pagadera en dos quincenas. Nos dio su teléfono y su domicilio. Todos dijimos que lo pensaríamos y le avisaríamos.

Fue la última vez que vi a muchos de los compañeros y al Maestro Mondragón, quien ya para entonces usaba unos lentes gruesos y caminaba con dificultad por alguna afección en una pierna; lo despedimos con un prolongado aplauso y algunos hasta lloraron y al unísono cantamos “María Bonita”, su favorita.

A la semana siguiente llamé a la Maestra De la Fraga para inscribirme en su Escuela de Canto. Me citó en su casa y ¡oh sorpresa! Allí me encontré a siete de los diez que había invitado; nos dio mucho gusto encontrarnos sin previo acuerdo. Las reuniones eran martes y jueves, allá en una casona entre los límites de la Colonia Roma Sur, una zona bonita con parques y jardines; su fachada con remates de cantera tallada, cerca de la glorieta de Iztaccíhuatl, del Parque México y la calle de Ámsterdam.

El sistema de la Maestra era muy personalizado, aunque delante de los demás, como una especie de público crítico especializado. Durante poco más de una hora, uno a uno de los once o doce que conformábamos el grupo íbamos vocalizando con distintos tonos y rutinas. Nos enseñó la voz nasal, la voz gutural, voz engolada, voz impostada, voz de pecho, voz mixta, falsete, etc., definiendo claramente nuestra tesitura y así lograr cantar en el tono adecuado sin forzamientos ni esfuerzos exagerados, no fatigar la laringe y tener comodidad durante la interpretación.

Luego, la respiración: inspiración y espiración; “si sabes respirar bien, sabes cantar bien”. Esa es una máxima muy antigua para los cantantes. El aparato vocal es como un instrumento de viento, necesita fuelle para vibrar y resonar. La respiración puede ser clavicular, pectoral y la abdominal; sirve mucho para el fraseo y para la intensidad.

Después de vocalizar, cada uno, pasábamos con el o la pianista, para montar la canción que queríamos preparar, corregir y perfeccionar bajo la guía de la Maestra De la Fraga. Así cada semana aumentábamos nuestro repertorio con una canción.

Ella nos motivaba platicándonos de quienes ya habían “triunfado” bajo su dirección y nos ilustraba como ejemplo al tenor Humberto Cravioto, quien de ser de oficio mesero se había superado gracias al canto. Casi todos éramos empleados particulares o de la baja burocracia de gobierno; salvo quien esto relata, pues también era estudiante de Derecho en la UNAM; algo sin importancia en ese ambiente.

(Continuará última parte: “El duelo de cantantes” y “Una voz inédita inolvidable”.)

DA