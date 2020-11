Libertad, Igualdad y Fraternidad…Contre nous de la tyrannie

Me sirvo de estas dos integras frases para titular mi artículo, honrando con la letra de bandera y afrenta para así expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han dejado sus labores, sus trabajos, sus tareas para asistir a la manifestación, a esta la resistencia en el Ángel de la Independencia -Ciudad de México- caminando hasta el zócalo para así darles aliento y arrestos a todos aquellos que se han quedado frente a Palacio Nacional durante muchos meses ya sancionando con su presencia patriótica este régimen actual con un tajante #NO ESTOYDEACUERDO.

Cada uno de ustedes, queridos lectores podrán y deciden postura; la cual alberga desde el negar, injuriar, apoyar o de plano decidir que le es indiferente esta situación por la que atraviesa nuestro país, nuestro hogar, nuestro ser. Más debo de afirmar, que en conciencia no debería existir un mexicano que se encuentre de acuerdo con vivir en la constante zozobra del #quepasará y #cuáleselrumbo pues aunque podrán decir muchos que es #másdelomismo y que no pasa nada y que la tierra aplanada por lopitos quedará no hay razón ni validez ni argumento aún menos evidencia que sustente que esta orientación mañanera sea mejor que la copetuda de don Peñita o quizá peor; solo quizá aquellos favorecidos por sus tres pesitos, que ahora ya no se llaman solidaridad sino #vayaustéasaber y que los abastecen con nombre distinto avalen y aplaudan; tampoco hay probabilidad airosa de avanzar en este tema de salud pues hay profunda carencia de medicamentos, vacunas y veintiún enseres, pues entre que discuten quien es más o menos ratero las personas, tus amigos, tu familia y tú mi amiga, te mueres- ; señores, jóvenes atentos pues las circunstancias que atraviesa no solo nuestro país sino todo el mundo nos obliga a frenar esta barbarie sin razón.

Se que los medios, cada uno desde nuestra trinchera, hemos abonado en buena medida a profundizar sobre los yerros de este régimen; sé que todo “se juntó” el señor que busca el iris que enarbola la nube de los deseos, las personas que querían tocar terciopelo o menos yute; la insospechada pandemia, más la afrenta ante los valores estructurales que sostienen una economía y que nada tienen que ver con politiquería y sí mucho con #primerolosquemenostienen y sostienen con su trabajo más en eso no hay divisiones, no hay arriba ni abajo, ni tú más que yo, ni mi ser menos, pues todo es parejo eso es igualdad. Consciente estoy de que hay varios de un lado más también están del otro que abusan que se sirven de sus privilegios -si increíble también tener poco poder adquisitivo puede ser privilegiada prole como tenerlo en exceso- más hoy podemos acabar con este exceso de insultos que lejos de hacernos bien a #losdetodoslos días nos fracturan y sin y en eso avanzamos por los días. Basta de creerles, basta de soportarlos, basta de tu ofensa y de la mía. Gracias Hans, Silvia, mis niñas, mis amigas, compañeros y tantos que ya apenas y me acuerdo de que este sábado dejaron todo por darnos la oportunidad de levantar el rostro y sin injurias actuar con ese buen tino que nace en cada uno y reconoce qué y quién es lo justo #Formezvosbataillons.Marchonsmarchons (formen sus batallones, marchemos, marchemos) conveniente y correcto a la mayoría y #porelbiendetodos. ¡Liberté, Liberté chérie, Combats avec tes défenseurs!