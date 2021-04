Reportan hoteleros graves pérdidas

León, Gto.- El sector hotelero en Guanajuato suma 13 meses con pérdidas económicas.

Ni el pasado periodo vacacional de dos semanas, cumplió las expectativas esperadas por uno de los sectores más dañados desde marzo del 2020 que comenzó la pandemia de salud.

Líderes del sector en León, Guanajuato, capital, San Miguel de Allende, Silao e Irapuato compartieron que la realidad fue hasta 30% inferior a las expectativas que tenían de la semana santa y pascua en las que habían fijado porcentajes que no rebasaban el 60% de ocupación.

“Esperábamos en semana santa un 60% de ocupación y pascua un 40%, sin embargo en la primera semana fue de 45% y en la segunda aún más pobre arañando apenas el 30%”, compartió Luis Alberto Espinoza Orozco.

Añadió que con esas cifras, apenas alcanza para seguir cubriendo gastos de operación, y no de forma completa, considerando que ya es más de un año sin registrar números positivos.

Los representantes del sector compartieron que cada día es toda una odisea porque han venido pidiendo aplazar pagos con proveedores, hacer convenios con socios, con los colaboradores, y pese a eso muchos de ellos han tenido que ajustar su número de empleados, tener pendientes pagos básicos y hasta abrir de forma intermitente.

Arturo Romo de la Torre, presidente de la asociación de hoteleros en Silao comentó que cumplir con los compromisos de pagos cada día es más difícil.

“Sumamos más de cuatro millones de pesos en pérdidas”.

Daniel Velázquez de San Miguel, mencionó que en su caso esperaban una mejora del 50% en Semana Santa y 35% en Pascua, la realidad fue que en ambas semanas estuvieron entre el 55% y el 58%, percatándose de que la mayor parte de los visitantes que llegaron a la colonial ciudad fue de ida y vuelta o solamente con una noche de hotel.

“Es un colchoncito que nos servirá un poco, porque no sabemos cómo estarán las siguientes semanas, sobre todo que la Secretaría de Salud comentan de una tercera ola de contagios”.

Hubo en ciudades del estado de Guanajuato que incluso en los pasados días de vacaciones, varios de los hoteles cerraron, considerando que la afluencia de visitantes no sería la suficiente para la recuperación del sector.

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León (AHML), dijo que en Semana Santa la ocupación fue del 53% y en Pascua apenas del 5%, recordó que el año pasado un 45% de los hoteles cerraron sus puertas entre marzo y abril, hubo algunos que incluso regresaron hasta junio o agosto, mientras que tres hoteles siguen en estatus de cierre temporal ya sumando un año y un mes sin abrir, mientras que seis cerraron definitivamente.

En cuanto al pasado evento de la Motofiesta causó que entre los dos días la ocupación fuera del 19% en León, siendo la mayoría de los tres mil participantes de la localidad o estados cercanos que no tuvieron necesidad de pernoctar en la ciudad zapatera.



