Sector de servicios y alimentos se recupera en 30%

León, Guanajuato.- Luego de pérdidas por 300 millones de pesos en Guanajuato, la industria de reservaciones y servicios de alimentos en Guanajuato registra apenas un 30% de recuperación y la expectativa para los dos últimos meses no es alentadora.

Raúl Cristian Torres Gutierrez, quien fue nombrado como nuevo presidente del sector en Guanajuato, comentó que si bien ahora hay más ánimo de la gente por realizar su evento aún permanece en invitados el temor de asistir, lo que genera que los eventos sean mucho más reducidos y existan menos ganancias, además de que deben cumplir con los protocolos de sanidad y capacidad permitida.

El titular de la Industria de Reservación y Servicios de Alimentos en Guanajuato (IRYSA) que son 200 mil personas en el estado, que trabajan de forma directa en el sector, representando el 10% del PIB en Guanajuato y los dos y medio restantes del 2020 el reto sigue siendo no bajar la guardia para no verse nuevamente obligados a cerrar.

Detalló que para el cierre del 2020, pese a que en un año normal es una temporada con diversos eventos, en esta ocasión el panorama es incierto.

Recordó que perdieron en 6 meses, alrededor de 300 millones de pesos al cancelarse se congresos, eventos y otros más hacerse de de forma virtual.

Ahora lo que estamos viendo con esta nueva normalidad es que la gente está volviendo hacer eventos, pero más pequeños, más familiares pero ha vuelto a considerar las reuniones. El reto entre los participantes del gremio es no bajar la guardia, porque podemos regresar un semáforo en rojo y es lo que menos queremos”.

Respecto a la baja en los empleos, lamentó que durante el momento más complicado del confinamiento social los ajustes fueron de 70 hasta 80%.

Finalizó diciendo que pese a tener claro que al comienzo del próximo año la pandemia se mantendrá esperan que en los primeros meses se reactiven diversos eventos que fueron cancelados en este año y otros más que tuvieron que reprogramarse.

Con el 30% de la recuperación, en estos momentos estamos prácticamente cubriendo gastos fijos, no podemos bajar la guardia, para que no nos vuelva a mermar, ya experimentamos un golpe duro, sabemos lo que se siente, lo que se puede venir y estamos siendo muy prevenidos al respecto, mientras que la expectativa para el cierre de año es muy pobre, no es muy alentador”.