Ayuda cultura de ahorro como aliado de las emergencias

León, Guanajuato. Puntos importantes que se consideraban antes de la pandemia han venido a tomar fuerza ante las circunstancias económicas de la actualidad, por lo que Dante Teytud, experto en finanzas personales destaca la importancia de la cultura de ahorro.

De acuerdo al director comercial de Credifiel, todos estamos expuestos a pasar por situaciones financieras de emergencia que no se tenían contempladas en el presupuesto y que generan eventualidades.

Dante Teytud.

Solo el 58% de los mexicanos tienen el hábito de ahorrar según el último Reporte Nacional de Inclusión Financiera, lo que significa que 4 de 10 mexicanos lo hace para enfrentar cualquier contratiempo.

Los problemas repentinos van desde consultas de emergencia, hospitalizaciones, operaciones, hasta un accidente automovilístico, incluso desperfectos en el hogar. Estos acontecimientos, representan estrés financiero a las personas debido a las implicaciones posteriores como pagar al seguro, los gastos mensuales de la familia, entre otras”, comentó.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda que el fondo de emergencias sea de entre tres y seis meses del sueldo, lo que permite hacer frente a gastos fijos y compromisos como: créditos personales, automotrices o hipoteca en cada de perder la principal fuente de ingreso.

El experto dice que es fundamental establecer, conservar y formar un fondo de emergencia y tomar a consideración las recomendaciones: ahorrar lo suficiente para vivir bien los próximos seis meses; cumplir con una meta de ahorro (se define por los gastos fijos y variables); si no es una emergencia, no usarlo; mantener el dinero disponible; no guardarlo debajo del colchón, es mejor una cuenta bancaria).

Finalmente, Teytud resaltó que ante cualquier eventualidad siempre es bueno contar con un aliado financiero que permita generar proyectos de vida y hacer frente a situaciones inesperadas.