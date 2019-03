Alfonso Herrera no está invitado a la boda de Dulce María

Dulce María está enfocada en los preparativos de su boda con el director de cine y televisión Paco Álvarez, contó al programa Hoy que todos sus compañeros de RBD estarán invitados, excepto uno, Alfonso Herrera.

La actriz confesó que acordó con su pareja que ningún exnovio asistiría a la celebración en la que se jurarán amor eterno.

“Me refiero a que ningún ex novio, y ahí hay un ex novio mío...él tampoco me invitó a su boda, y yo tampoco, pero por respeto a todo , ¿no?, a su familia y a mi, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes”, informó.

“Todos los demás claro que sí, a todos los voy a invitar, no sé si vayan a ir, porque todo mundo está trabajando”, finalizó sonriente.

Dulce María y Paco Álvarez se conocieron en el 2016, durante la grabación del videoclip "No sé llorar".

Desde que la pareja dio a conocer su relación comparte en redes sociales fotografías de sus momentos juntos.

"Te amo y amo compartir y aprender todos los días juntos .El amor verdadero no es perfecto, es real y es de los que nunca se rinden ... así te amo yo", escribió la cantante en una instantánea subida a Instagram.