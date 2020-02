Backstreet Boys desata la locura en el Palacio de los Deportes

La banda estadounidense Backstreet Boys revivió la década de los años 90 con sus éxitos en el Palacio de los Deportes, llenando de nostalgia el lugar y haciendo vibrar de emoción a miles de fans.

La adrenalina y euforia de sus admiradores hizo que la demora de media hora pareciera una eternidad pero, cuando el reloj marcaba las 21:30 horas y las luces se apagaron, la locura se desató en todo el lugar.

Tras un breve video que mostraba imágenes de A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson salieron al escenario cantando “I wanna be with you” y “The call”.

“Hola, Ciudad de México, ¿cómo están?” fueron las primeras palabras que se escucharon de la agrupación, antes de interpretar “Don’t want you back”.

Los gritos ensordecedores se desataron cuando Brian quedó solo en el escenario y dijo: “Hola, ¿están emocionadas? Gracias por su apoyo. Si no fuera por ustedes nosotros no existiríamos, son lo mejor que hay”, y comenzó a cantar “Nobody else”.

“Get down”, uno de sus grandes éxitos, y de los más esperados de la noche, puso a bailar a miles de asistentes.

Luego fue el turno de Howie quien dijo: “México es un país hermoso con gente hermosa”, cantando una estrofa de “Chateau”.

Con un escenario que no tenía nada de músicos, tan sólo los integrantes, realizaban algunas coreografías, mientras que en otras canciones los intérpretes se acercaban al público cuando caminaban por una pasarela.

Con más de 10 álbumes de estudio en cuatro décadas es imposible interpretar todos sus éxitos, así que la banda optó por no cantar sus canciones completas, y en algunas sólo dieron una probadita de ellas, aun así sus admiradores estaban al punto del desmayo cuando escuchaban algunos hits.

Entre ellos “Show me the meaning”, “Incomplete”, “More than that”, canciones que hicieron llorar a muchos de la emoción y también del recuerdo, mientras que otros sacaron el celular para grabar el momento.

Llegó el turno de Nick, que saludó diciendo: “Ciudad de México ¡wow! miren este lugar, de todo el mundo debo decir que esta es la más hermosa ciudad, los amamos mucho, gracias, ¡hagamos ruido! ¿En serio ustedes aman a los BSB durante todo estos años?, pero saben que nosotros también estamos como locos en México”, y así cantó su estrofa del tema “The way is was”.

Por momentos, cuando los integrantes de la banda caminaban por la pasarela, tomaban la mano de algunas de sus admiradoras, cumpliendo así su sueño de tocarlos desde que eran adolecentes.

“¿Cómo la están pasando? Gracias por ser los mejores fans del mundo y siempre preocuparse por nosotros, besos, besos, besos”, dijo A. J. Mientras que Kevin comentó: “Muchas gracias por siempre mostrarnos su amor, ustedes fueron el primer país de habla en español que visitamos. Muchas gracias por todo su amor”.

Entre gritos y locura ambos se cambiaron de vestuario sobre el escenario detrás de un vestidor en forma de caja que estaba adornado con las iniciales BSB.

“Vamos a recordar 1999”, dijo A. J. y ya con los cinco en el escenario empezaron a cantar “Quit playing games”, continuando con “As long as you love me”, canciones que hicieron cantar a todo el público presente, mientras que los integrantes bailaron las coreografías que marcaron una era.

Para las más de 15 mil personas, de acuerdo con la cifra oficial de Ocesa, fue una noche donde nada importaba más que poder ver a su banda favorita sobre el escenario del domo de cobre.