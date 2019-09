Ella es la nueva novia de Alfredo Adame, es idéntica a su ex

Ciudad de México.- El polémico actor Alfredo Adame no se da por vencido en encontrar el amor, y ahora lo intenta con una bella mujer llamada Karla Ruiz, con quien tiene cuatro meses saliendo. Lo impresionante es el gran parecido que tiene con su ex SusanQuintana.

Al parecer, el ex conductor del programa “Hoy” de Televisa busca dejar atrás los escándalos y ahora se quiere enfocar en el amor.

Hace unos días, el actor de 61 fue captado con su actual pareja, Karla Ruiz. Se mostró relajado, y según una revista nacional, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues ya hasta está pensando en vivir con su novia, aunque descartó volver a casarse.

-Alfredo, te vemos feliz al lado de tu actual pareja, ¿cuánto llevan?

Estamos cumpliendo cuatro meses juntos y estamos felices de la vida. A mí me encanta y ella me dice que yo le encanto. Sin duda, Karla es la mujer que esperaba”.

-¿Por qué crees que Karla es la indicada?

Porque es súper decente, honesta, trabajadora, discreta y, lo más importante, no busca protagonismo en los medios. Cuando salimos, huye de las cámaras y me dice que yo dé las entrevistas porque ella no es la famosa”.

-¿Quién los presentó?

Ramiro Fumazoni. Resulta que la hermana de Karla es muy amiga de él. Cuando la conocí, le dije que me la presentara; luego salimos e hicimos clic. Ella tiene todo lo que busco en una mujer”.

-¿Te gustaría volverte a casar?

No, ya no, ahora ya no se acostumbra; preferimos vivir en unión libre”.

-Pero ¿juntos?

No, de hecho ahorita ella vive en su casa y yo en la mía, no tenemos prisa, seguimos conociéndonos. Lo que yo busco en esta etapa de mi vida es una compañera, alguien con quien viajar, tomarme una botella de vino, compartir momentos bonitos”.

Dinos, ¿qué te conquistó de Karla?

Su gran sencillez, el gran corazón que tiene, lo inteligente que es. A ella le ha gustado mi forma de ser; la trato como un caballero, todas las mañanas le mando mensajes románticos por WhatsApp, porque ahora así se acostumbra, hay que modernizarse (ríe)”.

-¿Buscarían tener hijos?

"No, ya no buscamos tener hijos; además, ya sería ilógico, mis balas ya son como las del ‘Llanero Solitario’, de plata y hay que cuidarlas (ríe). Ella también es divorciada y tiene tres hijos, al igual que yo, entonces ya son otro tipo de planes los que tenemos. Ambos queremos tener un compañero de vida y creo que ahí la llevamos”.

-¿Te han comentado que se parece mucho a tu ex, Susan?

¿Que Karla y mi ex se parecen?, ¡ni Dios lo quiera! Quizá tengan la misma estatura y se parezcan en piernas y el cabello, pero en educación, moral y valores no hay comparación; Karla, a diferencia de la otra (Susan), es una mujer decente, una dama en toda la extensión de la palabra, así que nada que ver, es como comparar el cielo y el infierno”.

-¿El sexo es prioridad para ti?

No, eso ya queda en segundo término; cuando eres joven, sí eres todo un semental, un toro y cada rato, pero ahorita, a los 60, ya pasa a segundo término; lo que quieres es una compañera de vida. Con la de Guadalajara (Susan), así lo habíamos platicado (que el sexo no era importante), pero después salió a decir sus babosadas (que no estaba bien dotado), pero ése es su modus vivendi, es una mujerzuela, en pocas palabras: una vulgar”.

-¿Antes de salir con Karla lo intentaste con alguien más?

Sí, antes de conocer a Karla lo intenté con una chica de 27 años ¡y casi me mata de un desvelón! (ríe). Además, pienso que a mi edad sería egoísta de mi parte tratar de cuartarle la vida a una mujer joven; aunque me siguen mucho las jovencitas, yo prefiero una chica madura que busque lo mismo que yo”, finalizó.