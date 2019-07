Convenios para garantizar estudios de hijos de migrantes deben ser analizados

Manuel Aranda, integrante de la terna para ocupar la titularidad de la Oficina de Atención al Migrante, consideró importante la iniciativa del Gobierno del estado para garantizar la validez de estudios a hijos de paisanos que se encuentren en el extranjero.

Para los migrantes, señaló, es un tema de gran importancia, sobre todo para quienes retornan a sus lugares de origen, debido a que lograr la revalidación de estudios es un problema recurrente.



Apenas la semana pasada el gobernador Omar Fayad Meneses dio a conocer que se firmó un convenio con The American Institute of the Gifted & Talented, para poner en marcha un programa de educación básica en línea, que permita a hijos de migrantes en cualquier parte del mundo cursar estudios validados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, Manuel Aranda dijo que se requiere conocer bien de que se tratará esta iniciativa, ya que hay diversos casos; por ejemplo, la mayoría de los hijos de migrantes en Estados Unidos ya son ciudadanos y cursan sus estudios en ese país, donde este es un tema de obligatoriedad.

En cambio, si está dirigido a quienes regresan a sus comunidades, es otro rubro, mencionó, y agregó que todo lo relacionado con mejorar la calidad de vida de la comunidad migrante es bienvenida.

Ahora se debe socializar, explicar e informar sobre este proyecto, de lo contrario quedará en el camino como muchas de las acciones que se emprenden para este rubro.

Se estima que en Estados Unidos radican aproximadamente 315 mil migrantes hidalguenses.