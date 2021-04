Dirigentes de PESH tienen discapacidad, dicen e impugnan retiro de candidaturas

Alejandro González Murillo y Sharon Madeleine Montiel Sánchez si reúnen la calidad de discapacidad, respondió el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), que impugnará en tribunales electorales el retiro de las candidaturas plurinominales al Congreso local, por trato discriminatorio.

También iniciarán denuncia por daño moral por diversos señalamientos en medios de comunicación.

Así lo declaró Sharon Madeleine Montiel Sánchez, dirigente de ese partido y candidata a diputada local en el distrito Tizayuca por la coalición Va por Hidalgo. Agregó que ella también reúne la calidad de discapacidad, ya que tiene una lesión en el brazo desde 2015.

Durante conferencia de prensa esta tarde, dijo que González Murillo está limitado a realizar algunas actividades físicas, luego que presenta un 20 por ciento de lumbalgia, de acuerdo con documentos entregados a la autoridad electoral.

No se pudo registrar por mayoría relativa porque su condición física ya no permite un movimiento de ese tipo”, dijo.

Los estudios que se le han hecho de su columna vertebral, él tiene una complexión de discos, es un tema crónico degenerativo, permanente, es decir no tiene solución. Con el transcurso del tiempo y de su edad, se irá complicando”.

Además, Montiel Sánchez narró que en 2015 asistió a un funeral donde una persona mayor de edad se desvaneció, por lo que trató de sostenerla, lo que le generó una lesión en el brazo que se transformó en un coágulo.

De acuerdo con la lista de preregistros ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), Montiel Sánchez ocupaba el segundo lugar de la lista plurinominal del PESH.

La pesista lamentó el trato que se ha dado a este tema en medios de comunicación contra personas con discapacidad, por lo que recordó que el PESH solicitó la confidencialidad de los registros.

No se ponen a pensar que hay gente con una discapacidad que no es visible, que está viviendo en condiciones complicadas, que no tiene un desarrollo habitual”, dijo y agregó que existe daño moral en contra de ambos.