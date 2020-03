En riesgo laguna de Tecocomulco, está en condición similar a la de Metztitlán: Conagua

La laguna de Tecocomulco, ubicada entre los límites de Cuautepec de Hinojosa y Tepeapulco, tiene una condición parecida a la laguna de Metztitlán (en alerta por sequía), por lo que de no ocurrir escurrimientos corre el riesgo de secarse, informó Armando Hernández Mendoza, director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en Hidalgo.

El funcionario expresó que este sitio ha perdido su capacidad de almacenamiento, por el lirio y el tule, pero sobre todo por la cantidad de azolve (lodo y basura) que ha acumulado con el tiempo.

Detalló que actualmente almacena entre 60 y 70 centímetros de líquido, “la laguna se está convirtiendo en un plato extendido con muy poco espejo de agua”, dijo a medios de comunicación el pasado jueves durante la conferencia sobre la sequía en la entidad.

“Su condición es casi semejante a la de Metztitlán, es una cuenca cerrada y el agua no escurre de manera natural, se han tenido que hacer obras. La perspectiva es que si no ocurren escurrimientos, por su bajo nivel de agua posiblemente se vaya a secar, ¿cuándo? no tenemos el dato preciso”, agregó.