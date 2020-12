Ésta es la lavandería que cuesta 1 peso por 20 kilos ¡Conoce el programa!

En la alcaldía Iztapalapa, el gobierno local creó un programa social de lavandería comunitaria en el que integra talleres que buscan impulsar a las mujeres de la demarcación para que continúen aprendiendo y adquieran mayores conocimientos en diferentes ramas, esto, mientras esperan a que se lave su ropa.

Se trata de “Lavamos a hacer”, una iniciativa que busca apoyar a las dueñas del hogar a través de talleres donde conozcan sus derechos, practiquen actividades físicas de relajación, así como el uso de una comunicación asertiva que les funcione para cada aspecto de su vida.

Este es el primero de por lo menos seis establecimientos que se pretenden crear en toda la alcaldía.

El costo del servicio es de tan solo un peso, el único requisito para que puedan acudir es que cada mujer lleve el jabón o el detergente de su preferencia.

Actualmente, es un programa enfocado 100 por ciento para mujeres, sin embargo, no se descarta la opción de que en un futuro también los hombres acudan a lavar y formen parte de los talleres.

Por la pandemia, únicamente se permite el acceso a cinco mujeres por hora, pero, a pesar de la restricción, ha sido bien recibida por las amas de casa.

Es el caso de doña Luz, ella piensa que venir a este lugar será bueno para aprender a convivir con su familia, pues desde que inició la pandemia los conflictos dentro del hogar son más constantes.

Yo me enteré de la lavandería y únicamente venía a lavar, me dijeron de los cursos y me voy muy feliz, muy contenta por esta experiencia, por estos consejos que nos dan para poder llevar bien las cosas con la familia, sin duda es algo que pienso recomendar”, expresó la señora Luz María Sodi, vecina de la colonia Apatlaco.