Impugnan designación de Ramón Amieva como candidato de Morena a Mixquiahuala

José Ramón Amieva Gálvez, virtual candidato de Morena a la presidencia municipal de Mixquiahuala, incumple los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria, al carecer de residencia en el municipio durante dos años anteriores a la elección.

Así lo argumentó Manuel López Pérez, exaspirante a la candidatura por ese municipio, en un juicio de inconformidad vía ‘per saltum’ que presentó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y cercano al senador perredista Miguel Ángel Mancera.

En el escrito presentado a la autoridad jurisdiccional, cuya copia tiene AM Hidalgo, Manuel López señaló que la designación de Ramón Amieva “no se debió dar”, ya que no cubre los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 128 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establecidos en la convocatoria de Morena.

Me privan del derecho de ser la persona ‘elegible’ con mayor preferencia en las encuestas, de que sea yo el seleccionado para ser postulado al cargo de presidente municipal de Mixquiahuala por el partido político Morena”, expresó en el acto reclamado.

En la impugnación, el exaspirante señala como responsable a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del partido Morena, y justifica el ‘per saltum’ (brincar los medios de justicia intrapartidista) por la cercanía de la aprobación de registros por parte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y el inicio de las campañas el 5 de septiembre.

AMIEVA RESIDIÓ EN LA CDMX AL SER JEFE DE GOBIERNO

En la argumentación del juicio, el denunciante señaló que Ramón Amieva fue designado y ejerció el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México del 17 de abril al 4 de diciembre de 2018, día en que entregó el puesto a Claudia Sheinbaum (actual gobernante).

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que la persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno y establece la obligación que durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México”, argumentó.

Específicamente, el artículo 128, fracción II de la Constitución de Hidalgo, señala: “Para ser miembro del ayuntamiento se requiere ser vecino del municipio correspondiente, con residencia no menor de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección”.

Es decir, “para que una persona pueda ser miembro del ayuntamiento como presidente, regidor o síndico, es necesario que cubra la totalidad de los requisitos y, en el caso particular, la residencia no menor a dos años inmediatos al día de la elección no se cumple”, dijo Manuel López.

Por ello, agregó que la postulación de Ramón Amieva “me causa agravio pues me priva del derecho político electoral consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se me impide obtener la postulación como candidato al cargo de presidente municipal por Morena en Mixquiahuala”.