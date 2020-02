Irma fue violada y entregó a Mario y Giovana por justicia, no por recompensa

CDMX.- Irma Reyes Castañeda, fue quien entregó a su sobrino Mario y a Giovana presuntos responsables de la muerte de Fátima y lo hizo por justicia debido a que ella también sufrió violación y no por los dos millones de pesos que recibirá de recompensa.

Así lo dijo Irma Reyes en una entrevista con Azucena Uresti de Milenio y dijo que, si su hijo hubiese sido el responsable, también lo habría entregado.

“Así fuera mi hijo, quien fuera, no puede ser, soy ser humano, he sido violada, tiene que haber justicia, no puede quedar esto impune (…) Yo no quiero lucrar, simplemente quiero que se haga justicia”, dijo en la entrevista para Milenio.