VIDEO. No se hagan bolas, en Hidalgo gana Menchaca: Moreira

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aseguró este miércoles que la gubernatura de Hidalgo será ganada por el abanderado de la candidatura común Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y Nueva Alianza), Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno. Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”, dijo.