Partidos querían excluir opinión indígena de Reforma Electoral

Arturo Copca Becerra, indígena hñähñú del Valle del Mezquital, acusó a los partidos políticos de querer elaborar una Reforma Electoral sin incluir la opinión de las mil 4 comunidades indígenas del estado a través de una consulta.

Sin señalar directamente qué partidos, el también promotor de los juicios electorales para que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios en Hidalgo, dijo que los institutos políticos “han presentado una propuesta invasiva en la que querían verificar, entre otras cosas, si teníamos sangre indígena o no”.

Con ello, agregó, “pretenden que tienen el derecho de entrometerse e invadir nuestros cuerpos para rastrear la pureza de nuestra sangre, una muestra más del racismo y discriminación hacía los pueblos indígenas”.

Lo anterior lo expresó durante su participación en los Foros de Representación y Participación Política de los Pueblos Indígenas de Hidalgo, organizado este miércoles en el Congreso local.

TEPJF ORDENÓ CONSULTAR A PUEBLOS INDÍGENAS

Afortunadamente, dijo, una sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso de Hidalgo tiene la obligación de realizar la consulta a las mil 4 comunidades indígenas.

Al referirse a los diputados, Arturo Copca pidió no buscar culpables, pues la responsabilidad “es de las mismas autoridades que no han hecho lo necesario para garantizar los derechos indígenas, esas que hoy están negociando con los partidos políticos para que representantes de los pueblos solo tengan una candidatura y apenas en una treintena de municipios”.

Por ello, agregó, al permitir que sean más candidaturas en los municipios “puede que exista el riesgo que los indígenas nos guste participar y luego ‘¿qué hacemos con ellos?, ¿cómo los controlamos? No permitiríamos que se suba la indeada’”, ironizó.

“NO SOY TÍTERE DE NADIE”

A finales de 2018, el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) dio la razón a Arturo Copca en un juicio para que el Congreso local legislara a fin de garantizar sus derechos en las próximas elecciones.

“Tengo conocimiento que la sentencia derivada del juicio promovido por el suscrito (Arturo Copca), ha levantado emociones de enojo entre diputados. Han tratado de investigar a qué grupo político o qué padrino me está moviendo; me da gusto, ya se interesaron en el tema, no pertenezco a ningún grupo, partido político ni tengo padrino y no soy títere de nadie”, expresó.

“NO NECESITAMOS SU PATERNALISMO”

“Nosotros no necesitamos su paternalismo, ni protección. Lo que necesitamos es que se reconozca la igualdad sustantiva, que se nos garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos y que nos den lo que por derecho nos corresponde, no lo que ustedes consideren que es lo adecuado, cual padre regateando el dinero a su hijo”, declaró.

Por ello, el líder indígena propuso realizar una consulta inclusiva en la que participen las mil 4 comunidades originarias en Hidalgo en la que inviten a expertos en la materia, instituciones públicas y organizaciones civiles indígenas.

“No nos vean como los vestidos, las artesanías, los bordados o los bailes que tanto les gusta presumir cuando dicen que conocen y están cerca de los pueblos. No somos un folclor”, expresó.